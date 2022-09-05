В «Рексофт» назначен директор по маркетингу

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявила о назначении Галины Данилиной директором по маркетингу. До присоединения к команде «Рексофт» она возглавляла маркетинг в России и СНГ компании Dassault Systemes, поставщика ПО для трехмерного моделирования и дизайна, а до этого более 15 лет работала в ведущих западных компаниях, таких как Microsoft и IBM.

«Группа «Рексофт» стремительно растет. К нам присоединяются команды с новыми для «Рексофт» экспертизами. Это позволяет группе вести проекты масштабной трансформации бизнеса на пересечении понимания индустрии, бизнеса и технологий для поддержания устойчивого развития бизнеса российских компаний. Расширенный набор предложений и экспертизы даст возможность нашим заказчикам в режиме «одного окна» получить решение своих бизнес-задач на всех уровнях, начиная от бизнес-стратегии, изменений бизнес процессов, формировании цифровой стратегии и путей ее реализации. Расширение спектра наших возможностей требует нового уровня позиционирования и продвижения на рынке. Именно эта задача стоит перед Галиной Данилиной», – сказал Евгений Минеев, исполнительный директор «Рексофт».

«Группа «Рексофт» быстро меняется и развивается, чтобы отвечать на текущие вызовы рынка и реагировать на новые потребности заказчиков. Перед маркетингом стоит вдохновляющая задача – представить рынку уникального надежного игрока, профессионального партнера, способного помочь и поддержать трансформацию бизнеса на любом уровне, благодаря наличию востребованных компетенций, продуктов и опыта», – сказала Галина Данилина, директор по маркетингу «Рексофт».