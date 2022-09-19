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МТС научит студентов ВШЭ backend-разработке на Golang

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила курс по backend-разработке на языке программирования Go на базе факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Он рассчитан на третьекурсников программы бакалавра «Прикладная математика и информатика» и входит в перечень обязательных дисциплин по выбору. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обучение продлится до декабря 2022 г., за это время студенты под руководством ведущих go-разработчиков и архитекторов МТС освоят инструменты и навыки, которые необходимы специалистам уровней от junior+ до middle в крупных ИТ-компаниях: архитектуру и шаблоны проектирования; основы DevOps; основы мониторинга и сбора метрик; основы Go; конкурентную работу в Go; документацию и тестирование; работу с базами данных (PostgreSQL и MongoDB); очереди сообщений (Kafka и RabbitMQ).

За время прохождения курса студенты разработают три микросервиса на Golang для единого сквозного проекта, который смогут включить в портфолио. На каждом этапе ребята будут получать обратную связь от преподавателей. По итогам обучения их ждет экзамен в формате собеседования. Те, кто пройдут его наиболее успешно – могут получить приглашение на стажировку в МТС.

Это уже вторая обучающая программа по разработке на языке Go, которую запускает компания. Ранее МТС выпустила два потока golang-разработчиков в рамках школы «МТС.Тета». Более 30% выпускников курса начали работать в компании.

«Golang – сегодня один из самых популярных языков программирования, он быстрый и безопасный в разработке, а также легок для входа из любого стека. Его используют крупные корпорации по всему миру, и МТС в их числе: на Go написаны десятки сервисов компании. Мы обладаем глубокой экспертизой и с радостью готовы делиться знаниями с молодым поколением, заинтересованном в разработке облачных и высоконагруженных сервисов. С Высшей школой экономики МТС сотрудничает не первый год: мы организовываем производственные практики для студентов, даем интересные проектные задачи, курс стал органичным продолжением этого успешного взаимодействия», - сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

«Для нас очень важно, чтобы студенты могли получать самое современное образование, актуальное для работы в ведущих компаниях. Мы ценим тот факт, что на факультете компьютерных наук преподают как ученые-исследователи, так и специалисты прикладных направлений. Партнерство с такими компаниями, как МТС, и возможность использовать их опыт для обучения будущего поколения разработчиков, существенно укрепляет позиции факультета как ведущего центра подготовки IT-кадров», - отметил Иван Аржанцев, декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

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«МТС.Тета» – центр обучения МТС Digital для ИТ-специалистов разного стека технологий. В рамках «Тета» компания запускает совместные образовательные программы с ведущими вузами, бесплатные курсы для программистов и сотрудников компании, которые заинтересованы в карьерном росте или смене деятельности. На базе центра можно освоить разработку на языках Go, Java; Frontend; Android; SRE; Data Science; QA.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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