Олег Бакшинский из IBM внесет кардинальные изменения в работу интегратора Cloud Networks

С августа 2022 года Олег Бакшинский – генеральный директор Cloud Networks.

Как небольшому интегратору удалось переманить такого эксперта из IBM? Какие проблемы в ИТ и ИБ возникнут в ближайшем будущем и как Олег Бакшинский планирует их «закрывать»? Как перемены в руководящем составе отразятся на клиентах компании?

В этом интервью новый гендир Cloud Networks ответил на вопросы о планах на развитие бизнеса.

— В IBM вы были ведущим советником по вопросам информационной безопасности. Как вы пришли к роли генерального директора ИТ-интегратора? Почему выбрали Cloud Networks?

— В IBM я прошел путь от продавца решений класса Управления угрозами (SIEM, SOAR/IRP) до архитектора Центров оперативного мониторинга и реагирования на инциденты (SOC). В роли ведущего советника я консультировал высшие руководства компаний-заказчиков по вопросам информационной безопасности. До IBM я руководил компаниями-дистрибуторами решений ИБ в качестве генерального директора.

То есть я успел поработать в дистрибуторах и вендоре, поэтому логично для меня было продолжить карьеру в компании-интеграторе. Именно здесь я смогу в полной мере использовать полученный опыт и применить все свои знания, заняв более близкую позицию по отношению к заказчикам.

Ведь интегратор выполняет важную роль в цепочке заказчик-вендор, подбирая решения под конкретные нужды и возможности компании-клиента. Каждое обращение и подбор услуг – уникальны и требуют персонального подхода.

Cloud Networks привлекла мое внимание молодым и целеустремленным коллективом, амбициозными целями и довольно богатым опытом работы с крупными заказчиками из ключевых отраслей экономики.

Ранее я уже сотрудничал с Cloud Networks в рамках развития знаковых проектов. Теперь мы объединились в одну команду, чтобы совместно строить успешную компанию.

— На рынке есть крупные игроки в сфере интеграции ИБ и ИТ. Является ли целью Cloud Networks стать их ведущим конкурентом или выбрано другое направление для развития бизнеса?

— Моя задача как руководителя – разработать стратегию развития и выбрать приоритетные направления. Я не планирую опираться на прошлый опыт, а хочу расширить бизнес компании за счет выбора таких совсем неИБ-направлений, как:

Мы уже планируем вывод на рынок наших новых направлений, их презентацию и широкое распространение среди заказчиков. Отмечу, что за каждым из направлений стоит команда профессионалов-практиков с богатым опытом. И теперь этот опыт будет работать на реализацию целей наших клиентов, благодаря внедрению инновационных решений на основе безопасных цифровых технологий.

— Что поменяется для клиентов Cloud Networks? Расскажите о своих планах касательно работы с заказчиками и партнерами.

— Мы будем продолжать расширять список решений и сервисов на базе партнерских отношений с существующими и новыми поставщиками. Среди наших партнеров мы выбрали ТОП-10 вендоров и инвестируем в глубокую экспертизу по их решениям с целью роста нашего партнерского статуса и объема реализуемых проектов в заказчиках.

Планируем вывести на рынок ряд новых специализаций и сервисов, которые продемонстрируют рынку нашу экспертизу и инвестиции в развитие инновационных направлений, актуальных для клиентов.

Для этого мы начинаем пилотные проекты с проверкой работоспособности и эффективности новых решений, получаем обратную реакцию и оценку от наших заказчиков и далее будем тиражировать готовые решения на рынок.

Наша миссия – строить долгосрочные партнерские отношения, а это невозможно сделать без актуализации как ситуации на рынке поставщиков, так и в части постоянно меняющихся нужд клиентов. Быть ближе и полезнее – это наш путь в работе с заказчиками и партнерами.

— Как вы думаете, с какими серьезными проблемами столкнется ИТ-отрасль в ближайшие пару лет? И как вы планируете их решать?

— Проблемы – это не то слово, которое мы используем в Cloud Networks. Давайте скажем так: у нас в ближайшем будущем появятся несколько интересных задач.

Первая – актуализация инфраструктуры защиты предприятия в условиях меняющихся внешних факторов. Вторая – развитие существующего ИТ/ИБ-ландшафта в рамках цифровой трансформации предприятий с сохранением их конкурентоспособности. И, наконец, третья – поиск и внедрение инновационных технологий будущего для решения актуальных задач настоящего.

Эти задачи встанут перед отраслью, потому что наша страна по-прежнему остается частью глобальной гонки технологий, проиграть в которой мы не можем. Чтобы оставаться конкурентноспособным игроком, необходимо согласовать два основных противоречивых фактора:

сохранять независимость и безопасность;

внедрять и использовать передовые решения.

Мы помогаем в реализации данной концепции рынку. Решение мы видим в росте и развитии локальных компетенций и продуктов с использованием глобального опыта и научной базы знаний. Применение этого опыта лежит в области актуальных задач и целей конкретных предприятий. Мы готовы браться за трудные задачи и достигать измеримого результата, совмещая знания и потребности.

— Расскажите о самом уникальном проекте, над которым вы работали в предыдущей компании? Как этот опыт поможет вам на новой должности?

— Одним из самых значимых проектов для меня было построение с нуля Центра мониторинга и реагирования на инциденты в крупной страховой компании. Проект длился несколько лет и требовал полной слаженности и вовлеченности со стороны заказчика, кроме обязательного экспертного участия специалистов вендора.

Сложность и многогранность проекта включала в себя все элементы – от архитектуры и проектирования до специальной разработки интеграций уникальных систем в работу Центра мониторинга, с подключением к нему множества региональных офисов и обособленных подразделений.

Данный опыт помог мне глубже погрузиться в цели и задачи клиента, понять специфику ежедневных будней и запросов бизнеса, реальных оценок эффективности необходимых клиенту для понимания конечного результата. Ведь красивые маркетинговые слайды быстро превращаются в бесполезный мусор, когда заказчик ищет решения своих ежедневных задач.

Кроме этого, участвуя в таком большом интеграционном проекте, приходится много работать над кооперацией с другими производителями и поиском практически реализуемых вариантов, способных удовлетворить все стороны. Ведь на практике нельзя без компромиссов как со стороны вендора, так и со стороны самого клиента.

Любой опыт можно использовать во благо будущих проектов. Мой план – применить максимум полученных ранее знаний в работе с новыми клиентами, включая и такие большие проекты, как построение Центров мониторинга и оперативного реагирования на инциденты ИБ.

— Какие изменения вы планируете внедрить в следующий год? И какие планы у компании на 5 лет?

— Основные изменения в этом году – это развитие команды в части ключевых экспертиз, привлечение в коллектив профессионалов с рынка ИБ/ИТ в качестве сотрудников и партнеров для реализации амбициозных планов.

Используя наш опыт и эксклюзивные преимущества, мы будем развивать бренд Cloud Networks и расти на рынке за пределами нишевого интегратора в сторону инновационного лидера ИБ/ИТ-направлений.

Слоган Cloud Networks – «Инновации. Технологии. Отношения». Вместе эти понятия сформировали компанию и отражают наши планы и цели. Вместе с нашими партнерами и заказчиками мы сможем достичь этих целей. Вместе мы построим новое, интересное, прогрессивное, технологичное и безопасное будущее!

— Спасибо за ответы! Уверены, что под вашим руководством Cloud Networks выйдет на новый уровень профессионализма и узнаваемости на рынке ИТ-компаний РФ.