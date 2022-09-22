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«Т1 интеграция» заключила партнерское соглашение с NexTouch

«Т1 интеграция» заключила партнерское соглашение с NexTouch, отечественным производителем интерактивного оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения, аппаратно-программных комплексов.

В рамках партнерства «Т1 интеграция» получила экспертизу по интерактивным продуктам вендора и будет использовать их при решении задач своих клиентов с потребностью в мультимедийных технологиях.

NexTouch занимается разработкой ИТ-проектов, образовательных решений, интерактивных комплексов, в том числе для инклюзивного образования. Компания является резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва». Объем производимых устройств достигает 2 тыс. единиц в месяц. Вся продукция NexTouch внесена в Единый реестр РЭП и Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Оборудование вендора применяется в образовании и медицине, оснащении торгово-развлекательных и многофункциональных центров, на коммерческих предприятиях и т.д.

«NexTouch продолжает активно расширять производство и укреплять свои позиции на рынке современного российского оборудования, – отметил Александр Крикушенко, технический директор NexTouch. – Мы рады новому партнерству и объединению усилий по распространению наших лучших технологических решений на отечественном рынке».

«Продукты NexTouch уже много лет являются стандартом в отрасли. Новые решения компании отвечают самым современным трендам. Специалисты «Т1 интеграции» прошли обучение работе с решениями вендора, и сегодня мы с уверенностью можем говорить о высоком технологическом качестве его продуктов. Теперь наши клиенты смогут оценить и воспользоваться широким ассортиментом оборудования NexTouch и решить вопросы замещения иностранных производителей», – сказал Игорь Афонин, директор центра компетенций по мультимедиа и ситуационным центрам «Т1 интеграции».

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