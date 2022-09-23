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СибГМУ готовит ИТ-специалистов в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ит-отрасли»

В СибГМУ стартовало обучение по программе «Технологии программирования и алгоритмизации в медицине». Программа запущена в университете в рамках участия в федеральном проекте «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика России». Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

СибГМУ наряду со 115 университетами-участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» стал претендентом на создание «цифровой кафедры». В течение девяти месяцев профессиональной переподготовки студенты на базе СибГМУ и партнера из реального сектора экономики – ИТ компании будут осваивать языки программирования. После успешного окончания обучения они получат диплом, подтверждающий приобретение новой квалификации «Программист».

Важная особенность программы — определение уровня сформированности компетенций у обучающихся в ходе освоения курса в ассесмент-центре Университета Иннополис.

«Обучаясь по программе, студенты будут параллельно проходить ассесмент (тестирование и выполнение кейсов) на платформе Иннополиса: перед стартом обучения (входной), затем в середине года зимой и в конце обучения. Процедура позволит увидеть, как меняется уровень цифровых компетенций наших обучающихся в процессе освоения программы», — сказала доктор медицинских наук, руководитель дополнительной программы профессиональной подготовки «Технологии программирования и алгоритмизации в медицине» и заведующий кафедрой медицинской и биологической кибернетики Наталия Часовских.

Осваивать новую профессию будут студенты СибГМУ третьего курса и выше разных направлений подготовки.

«Концепция национального проекта предполагает получение обучающимися дополнительной квалификации по ИТ профилю. Программа “Технологии программирования и алгоритмизации в медицине” направлена на достижение показателей проекта в отрасли здравоохранения. Так в медицине появятся люди, которые обладают компетенциями по ИТ-профилю», — отметила Наталия Юрьевна.

Федеральный проект «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» направлен на достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, в рамках национальной цели «Цифровая трансформация», за счет увеличения количества квалифицированных ИТ-специалистов и на поддержание баланса спроса и предложения на рынке труда в этой отрасли.

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Сибирский государственный медицинский университет основан в 1888 г., сегодня является участником программы «Приоритет 2030».

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