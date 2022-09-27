Сергей Висленев назначен генеральным директором ООО «Инновационная мобильность»

Руководителем компании «Инновационная мобильность» назначен Сергей Висленев. Ранее он занимал должность первого заместителя генерального директора «РЖД-технологии». Об этом CNews сообщили представители компании «Инновационная мобильность».

«Инновационная мобильность» – компания-оператор технологической мультимодальной платформы пассажирской мобильности. Она основана в 2016 г. и является участником реализации стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД». Входит в цифровой субхолдинг «РЖД-технологии».

«Сегодня на базе платформы “Инновационная мобильность” работают сервисы для продажи электронных билетов на все виды транспорта, а также доступны страховые и туристические продукты. При этом в ближайшее время будут развиваться новые пассажирские сервисы, в том числе флагманский проект Travel.RZD. Вектор на развитие экосистемы и укрепление позиций на отечественном рынке требуют усиления команды», – сказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

«Назначение Сергея Висленева генеральным директором компании “Инновационная мобильность” – оператора платформы – один из шагов в этом направлении», – отметил генеральный директор ООО «РЖД-технологии» Александр Мискарян.

Сергей Висленев

«Сергей Анатольевич – победитель конкурса “Лидеры России”, его наставником был генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Валентинович Белозеров. Более того, Сергей Висленев прекрасно себя зарекомендовал, работая в должности первого заместителя генерального директора “РЖД-технологии”», – резюмировал Александр Мискарян.

Он отметил, что прежний руководитель «Инновационная мобильность» Ирина Финько также остается в компании. В ранге первого заместителя генерального директора она будет курировать вопросы развития мультимодальной платформы пассажирской мобильности и усиления компании как технического партнера ОАО «РЖД».

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Сергей Висленев в 2005 г. окончил факультет технической кибернетики Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета по специальности «Организация защиты информации», а в 2017 г. завершил обучение в Высшей школе бизнес-информатики НИУ Высшая Школа Экономики по специализации «MBA Стратегическое управление информационными системами». В 2022 г. прошел дипломную программу CTDO при Московской школе управление «Сколково» («Управление цифровой трансформацией»).

С 2001 по 2016 гг. Сергей Висленев работал в АО «Росжелдорпроект», где прошел путь от инженера третьей категории петербургского филиала до первого заместителя директора по информационным технологиям. С 2017 по 2020 гг. был директором АО «Транссеть». С 2020 г. работал в должности первого заместителя генерального директора «РЖД-технологии».