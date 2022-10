Softline расширяет свое присутствие в Индии за счет приобретения компании Value Point Systems

Softline, поставщик решений и услуг в области ИТ и цифровой трансформации, объявляет о подписании соглашения о приобретении индийской компании Value Point Systems, предоставляющей решения и услуги в области цифровой инфраструктуры и информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сделка будет способствовать повышению эффективности коммерческой деятельности и расширению возможностей Softline в области информационной безопасности, цифровой инфраструктуры, управляемых решений и услуг на территории Индии. Благодаря этому приобретению 2000 местных клиентов компании Value Point System получат доступ к полному портфелю решений и сервисов Softline.

Рост компании Value Point Systems базируется на более чем 30-летнем опыте работы и команде из 1200 сотрудников в семи офисах по всей стране. Компания стала поставщиком комплексных решений следующего поколения для цифровой инфраструктуры и информационной безопасности в Индии благодаря сотрудничеству с такими технологическими партнерами, как AWS, Cisco, CrowdStrike, Hewlett Packard Enterprise, HP, Microsoft, VMWare, Zscaler и др. На протяжении многих лет Value Point Systems формировала портфель, который на сегодняшний день включает шесть комплексных решений и сервисов: информационная безопасность, модернизация центров обработки данных, сетевая трансформация, облачная трансформация, цифровое рабочее место и управляемые ИТ-сервисы. Эти решения дополнят собственный портфель компании Softline.

В частности, после завершения сделки по приобретению Value Point Systems, глобальное предложение по информационной безопасности компании Softline получит дополнительное преимущество одного из лидирующих в Индии решений – SOC от компании Value Point Systems. Возможности Value Point Systems в области интеграции решений по информационной безопасности и комплексные предложения в области консалтинга дополнят действующие сервисы Softline.

Кроме того, Value Point Systems привлечет в команду Softline более 800 высококвалифицированных инженерных специалистов по цифровым технологиям. Эти специалисты продолжат оказывать услуги по управлению и трансформации цифровой инфраструктурой клиентам в Индии, дополняя работу команды Softline.

Винод Наир, вице-президент по глобальным продажам, генеральный менеджер Softline India: «Согласно недавнему отчету NTT, 96,3% предприятий в Индии рассматривают облако как нечто критически важное для трансформации своего бизнеса. Сегодня в Индии насчитывается 1,48 млн компаний, которые находятся на пороге перехода на облачные технологии или внедрения передовых решений по информационной безопасности для защиты своих активов. Как ведущий поставщик решений в Индии, Softline планирует оказать им поддержку в выборе правильных решений в области цифровых технологий и информационной безопасности в их стремлении к большему успеху за счет повышения эффективности, скорости, безопасности и упрощения их повседневной работы. Благодаря приобретению Value Point Systems Softline теперь сможет расширить свой портфель облачных решений и решений по информационной безопасности, а также штат сотрудников, предоставляющих управляемые ИТ-сервисы. Мы привлекаем компанию с более чем 30-летним опытом работы на рынке и комплексом ценностей, которые будут полезны для наших клиентов, а также помогут нам укрепить наше присутствие в Индии».

Эрве Тесслер, генеральный директор Softline International: «Value Point Systems – это четвертое приобретение нашей компании в 2022 году, ускоряющее трехмерную стратегию роста, о которой мы объявили во время прошлогоднего IPO. Мы инвестируем в Индию для Индии, и наша цель - превратить наш филиал в Индии в бизнес с оборотом в $1 млрд за счет быстрого органического роста и успеха таких компаний, как Value Point Systems. Помимо отличных решений в области цифровой инфраструктуры, управляемых ИТ-сервисов, информационной безопасности и других услуг, мы также принимаем в семью Softline невероятную команду из 1200 человек, в результате чего наше присутствие в Индии будет насчитывать более 2200 человек. Мы очень рады приветствовать коллег из Value Point Systems, и я уверен, что совместно с нашей командой, а также командами из Embee и Umbrella Infocare, мы создадим настоящего лидера мультиоблачного цифрового рынка в Индии; основного технологического партнера для любой индийской компании, которая стремится к цифровой трансформации для ускорения и увеличения доходов и достижения операционного совершенства».

РС Шанбхаг, основатель, председатель совета директоров и генеральный директор Value Point Systems: «Мы очень рады стать частью Softline, глобальной компании с присутствием почти в 60 странах по всему миру. Благодаря этому новому шагу на пути нашей компании, мы теперь сможем расти, превосходя самые смелые наши ожидания, а также получить доступ к решениям и услугам ведущих мировых поставщиков и к собственному портфелю Softline, что позволит нашим командам предложить своим клиентам еще более качественный и широкий портфель решений. Создание компании было настоящим вызовом, захватывающим процессом, и я очень благодарен команде Softline за то, что она приняла нас с распростертыми объятиями. Я с нетерпением жду дальнейшего успешного развития нашего совместного будущего в Индии и за ее пределами».

***

Softline – поставщик ИТ-решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляет собственные услуги и решения. В октябре 2021 г. компания разместила свои ценные бумаги на Лондонской на Лондонской фондовой бирже. 8400 сотрудников Softline работают в более чем 60 странах Азии, Латинской Америки, Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Value Point Systems стремится ускорить процесс трансформации бизнеса своих клиентов благодаря своей компетенции в области консалтинга, цифровой интеграции и безопасности, предоставляя технологии, решения и услуги цифровой инфраструктуры нового поколения. Компания сотрудничает с ИТ-партнерами для достижения выдающихся результатов с помощью своих портфельных услуг, помогая организациям в Индии в цифровой трансформации бизнеса.