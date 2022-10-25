Roomy bots начала работу как самостоятельная бизнес-единица

Roomy bots, разработчик платформы интеллектуального управления и автоматизации процессов, объявила о начале полномасштабной работы как самостоятельной бизнес-единицы.

Ранее продукт разрабатывался как инструмент для ускорения процессов в собственном BPM-решении родительской компании CSBI («Компьютерные системы для бизнеса»), занимающейся реализацией комплексных ИТ-проектов с 1992 г. Опыт внедрений показал зрелость инструмента как полноценной RPA-платформы, что привело к его выделению в независимое направление.

Сегодня Roomy bots – российское RPA-решение на рынке, которое включает в себя функциональность выявления и анализа процессных цепочек, предоставляющий техническое задание и оценку эффективности для планируемой автоматизации.

Для ускорения разработки и улучшения качества продукта к управлению процессами в новой компании были приглашены лучшие эксперты RPA-индустрии.

Так, во главе Roomy bots встал Станислав Крупник. Станислав обладает более чем 16-летним опытом работы в сфере ИТ, консалтинге и трансформации процессов в различных областях и индустриях. Он окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «антикризисный менеджмент», а также обучался в Лондоне по направлению «операционный менеджмент». Ранее Станислав занимал руководящие должности в таких компаниях как Вlue Prism, Oracle, BlueYonder, Symphony RetailAI.

«Цифровая трансформация российского бизнеса сегодня идет полным ходом: компании стремятся максимально ускорить и упростить свою работу за счет внедрения инновационных ИТ-решений. Задача Roomy bots – помочь компаниям в этом стремлении, обеспечить переход на отечественный софт в сжатые сроки, сохранив и приумножив при этом потенциал бизнеса, вне зависимости от его отрасли – будь то банки и финансовые учреждения или промышленные предприятия и организации здравоохранения», – отметил Станислав Крупник, руководитель бизнеса Roomy bots.

Валентин Драздов, директор по консалтингу Roomy bots, имеет за плечами более 13-ти лет опыта работы в индустрии разработки программного обеспечения, корпоративных систем и консалтинга. Занимался разработкой и внедрением систем на базе RPA, ECM, BPM-платформ для компаний из России, Казахстана, Германии и Индии. Основной опыт в сфере RPA был получен при работе на UiPath, где Валентин отвечал за несколько ключевых направлений на рынке СНГ, а также помогал совершенствовать отделы Presale в других регионах.

«Roomy bots – платформа, ускоряющая бизнес-процессы на всех уровнях. Как человека, занимающегося вопросами импортозамещения с 2014 г., мне особенно нравится то, что все компоненты нашей платформы действительно работают на отечественных операционных системах без дополнительных библиотек и эмуляции окружения Windows, что открывает новые горизонты для применения RPA», – сказал Валентин Драздов, директор по консалтингу Roomy bots.

Дмитрий Наумов, директор по цифровым продуктам и цифровой трансформации, обладает более чем 10-летним руководящим опытом в области управления изменениями, а также цифровыми продуктами (B2B и B2C) в банковской и других отраслях. До прихода в Roomy bots Дмитрий отвечал за создание кластера цифровых продуктов в Россельхозбанке. Ранее он занимался управлением проектами цифровизации бэкофиса и технологической трансформации в «Сбере».

«Одно из главных конкурентных преимуществ для бизнеса сегодня – скорость технологического преобразования своего продукта, внедрения и реализации передовых решений для цифровизации процессов. Современные проблемы требует современных решений, поэтому мы в Roomy bots считаем, что без курса на цифровизацию компаниям и государственным структурам сегодня не удастся добиться повышения эффективности», – отметил Дмитрий Наумов, директор по цифровым продуктам и цифровой трансформации Roomy bots.