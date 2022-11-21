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В «Газпромбанк мобайл» назначен генеральный директор

«Газпромбанк мобайл» объявил о назначении Анастасии Спешиловой генеральным директором компании.

Опыт Анастасии в телекоммуникациях насчитывает более 17 лет. До своего прихода в «Газпромбанк мобайл» она работала в «Мегафоне», где занимала должность директора по региональному развитию, руководила коммерческим направлением оператора на региональном и федеральном уровнях. Имеет богатый опыт в управлении продажами в телеком-отрасли и реализации стратегий, направленных на активное развитие бизнеса и повышение его операционной эффективности.

Анастасия Спешилова вступает в роль топ-менеджера «Газпромбанк мобайл» в момент устойчивого роста компании. Нина Цирулик, занимавшая ранее должность генерального директора, отметила: «Газпромбанк мобайл» — один из самых интересных и успешных проектов в моей карьере. Я была в компании с момента ее основания и горжусь текущими достижениями, среди которых — уникальные годовые тарифы в рознице, наши награды и, что еще важнее, признание абонентов. Я передаю управление компанией человеку с огромным опытом в коммерческом секторе и убеждена, что «Газпромбанк мобайл» ждет дальнейшее успешное развитие».

«Рынок MVNO в России динамично развивается, конкуренция нарастает, это бросает нам новые вызовы. Мы продолжим ориентироваться на рост активной абонентской базы за счёт разработки новых продуктов и расширения каналов дистрибуции. Особое внимание будем уделять повышению уровня клиентского сервиса и технологическому развитию компании. «Газпромбанк мобайл» — проект с огромным потенциалом, поэтому впереди у нас много новых достижений», — сказала Анастасия Спешилова.

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