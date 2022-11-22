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ОЭЗ «Технополис Москва» договорилась о сотрудничестве с технопарком Ирана

Трехлетнее соглашение о сотрудничестве между особой экономической зоной (ОЭЗ) столицы и иранским инновационным и технологическим парком нефтяной промышленности подписали генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев и директор Petroleum Industry Innotech Park Мохаммад Кефайати. Торжественная церемония с участием замминистра нефти Ирана и представителей иранского посольства в России прошла на площадке «Печатники».

«Особая экономическая зона столицы стремится развивать международное сотрудничество для эффективного обмена инновациями. Соглашение откроет дополнительные возможности для экспорта высокотехнологичной продукции российских компаний в Иран, построения кооперационных связей с зарубежными партнерами и создания совместных проектов для развития нефтяной промышленности обеих стран», – отметил Геннадий Дёгтев.

Он добавил, что заинтересованность в сотрудничестве с особой экономической зоной Москвы по итогам своего визита выразила делегация Министерства нефти Ирана. Она посетила площадку «Печатники» в начале октября этого года. Гости ознакомились с инновационными разработками отечественных компаний для индустрии добычи и переработки нефти, а также провели переговоры с рядом локализованных в ОЭЗ «Технополис Москва» предприятий.

Согласно тексту подписанного документа, стороны будут содействовать регулярному обмену информацией и опытом в области технологического развития, выходу компаний на рынки Ирана и России. Кроме того, ОЭЗ Москвы обеспечит наставничество и промышленный консалтинг для развития инфраструктуры иранского инновационного и технологического парка нефтяной промышленности.

Petroleum Industry Innotech Park открылся в августе 2021 г. Он занимает территорию 32 гектара недалеко от Тегеранского нефтеперерабатывающего завода. Его работа направлена на привлечение современных технологий в нефтяную отрасль Ирана.

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