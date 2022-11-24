Банк «Точка» запустил онлайн-сервис для консультаций с бизнес-экспертами

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» представил онлайн-сервис для консультаций с бизнес-экспертами «Точка эксперты». Этот сервис помогает минимизировать издержки при запуске бизнеса, сэкономить деньги, преодолеть застой в развитии и перенять опыт профессионалов.

«Наш сервис подбирает экспертов исходя из их предпринимательского опыта: каждый из них работает на руководящей должности. Сейчас у нас более 60 экспертов, многие из них построили бизнес с нуля и знают, каких ошибок можно избежать при запуске своего дела», — отметил представитель сервиса «Точка эксперты» Станислав Смирнов.

Среди экспертов сервиса можно найти наставников в сфере маркетинга, управления бизнесом, HR, юриспруденции, страхования и так далее. В роли экспертов выступают директор по клиентским коммуникациям «Туту. ру» Сергей Абдульманов, CEO кадрового агентства RealHR Юлия Карпова, эксперт в разработке и продвижении интернет-проектов Григорий Фролов и другие. Наставник может работать с вами как в формате консультаций, так и на постоянной основе, помогая выстроить в проекте процессы и обучить команду.

Разработчики «Точка эксперты» уточняют, что даже под самый узкопрофильный запрос в сервисе можно найти одного или нескольких специалистов с релевантным опытом. Стоимость консультации — от 5 тыс. руб.

Найти нужного эксперта можно в каталоге на сайте сервиса — там подробно описан опыт и экспертиза каждого из них. Если этой информации окажется недостаточно, то можно оставить заявку на подбор. Тогда специалист сервиса свяжется с вами, чтобы уточнить ваш запрос и поможет подобрать наиболее подходящего коуча.

Сама консультация будет проходить онлайн — в удобное для всех участников встречи время. После встречи менеджер сервиса предоставит вам сформированную обратную связь и рекомендации от эксперта.

У сервиса «Точка эксперты» уже есть первые пользователи, среди которых известные бренды.