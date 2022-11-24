CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Банк «Точка» запустил онлайн-сервис для консультаций с бизнес-экспертами

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» представил онлайн-сервис для консультаций с бизнес-экспертами «Точка эксперты». Этот сервис помогает минимизировать издержки при запуске бизнеса, сэкономить деньги, преодолеть застой в развитии и перенять опыт профессионалов.

«Наш сервис подбирает экспертов исходя из их предпринимательского опыта: каждый из них работает на руководящей должности. Сейчас у нас более 60 экспертов, многие из них построили бизнес с нуля и знают, каких ошибок можно избежать при запуске своего дела», — отметил представитель сервиса «Точка эксперты» Станислав Смирнов.

Среди экспертов сервиса можно найти наставников в сфере маркетинга, управления бизнесом, HR, юриспруденции, страхования и так далее. В роли экспертов выступают директор по клиентским коммуникациям «Туту. ру» Сергей Абдульманов, CEO кадрового агентства RealHR Юлия Карпова, эксперт в разработке и продвижении интернет-проектов Григорий Фролов и другие. Наставник может работать с вами как в формате консультаций, так и на постоянной основе, помогая выстроить в проекте процессы и обучить команду.

Разработчики «Точка эксперты» уточняют, что даже под самый узкопрофильный запрос в сервисе можно найти одного или нескольких специалистов с релевантным опытом. Стоимость консультации — от 5 тыс. руб.

Найти нужного эксперта можно в каталоге на сайте сервиса — там подробно описан опыт и экспертиза каждого из них. Если этой информации окажется недостаточно, то можно оставить заявку на подбор. Тогда специалист сервиса свяжется с вами, чтобы уточнить ваш запрос и поможет подобрать наиболее подходящего коуча.

Сама консультация будет проходить онлайн — в удобное для всех участников встречи время. После встречи менеджер сервиса предоставит вам сформированную обратную связь и рекомендации от эксперта.

У сервиса «Точка эксперты» уже есть первые пользователи, среди которых известные бренды.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбежавшей Oracle придется вернуть российскому интегратору 47 миллионов за аннулированную техподдержку

«Билайн» продают его топ-менеджменту

Intel предельно усложнила получение баснословных бонусов гендиректором. Чтобы их получить, нужно «совершить чудо»

Полиция Сан-Франциско просит разрешить ей применять роботов-убийц против населения

Российское промышленное ПО от «Росатома» выходит на международный рынок

Google сделает безработными программистов всего мира. Создается ИИ для автоматического написания кода с нуля

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще