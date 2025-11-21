Ozon пускает на металлолом треть постаматов. Россияне любят «щупать» товар в ПВЗ

Маркетплейс Ozon собирается утилизировать 2,6 тыс. постаматов и почти тысячу дополнительных колонн к ним. В компании говорят, что избавляются от изношенных точек и тех устройств, брендинг которых стал неактуальным. В Ozon не уточняют, насколько сокращают постаматную сеть, которая насчитывает более 5 тыс. работающих устройств, говорят об обновлении сети, но намекают, что основная активность покупателей теперь приходится в ПВЗ.

Постаматы «на вынос»

Один из крупнейших в России маркетплейсов Ozon (юрлицо ООО «Интернет решения) ищет компании для утилизации более 2,6 тыс. постаматов и 901 тыс. дополнительных колонн. Электронная площадка проводит мониторинг рынка подобных услуг и приглашает компании к партнерству. Речь идет об обновлении постаматной сети, пояснили CNews в пресс-службе гиганта электронной коммерции.

В настоящее время в составе Ozon работает более 5 тыс. постаматов, уточнили в компании. Постаматы под утилизацию не работают и собраны на складе в Домодедово, следует из данных закупочной документации. Таким образом, под утилизацию попадает треть от постаматов, имеющихся в наличии у компании. В июле 2024 г. в материалах Ozon можно было найти информацию о наличии у компании 6,1 тыс. работающих постаматов.

Ozon самостоятельно обслуживает постаматы, партнеры и операторы не обслуживают устройства и не могут выкупить его, заявили в компании.

«В рамках обслуживания постаматов мы и проводим утилизацию изношенных точек либо тех, брендинг которых сейчас неактуален», — пояснили CNews в Ozon. При это в компнии не уточнили, появляются ли в каждом случае на месте вывезенных на склад объектов новые.

Подрядчикам предстоит утилизировать 534 тонны устройств. В частности, уничтожить планируется 1196 постаматов модели ПТ-1 из двух секций (колонны Master и Slave) и дополнительные колонны ПТ-1, а также 1207 постаматов модели ПТ-1,5 с двумя секциями и 764 дополнительных секции к ним с колоннами Slave, также в списке другие конфигурации — ПТ-1, ПТ-1.2, ПТ-1.3, ПТ-1.5.

Компания готова рассматривать два варианта утилизации — без демонтажа и возврата «начинки» — роутера, жесткого диска ПК, видеорегистратора, или со снятием и возвратом этой техники. По итогам Ozon ожидает, что получит акт, что все оборудование действительно уничтожено.

Подрядчик-утилизатор выступит в качестве «покупателя» и должен предложить Ozon выкупную цену в расчете за тонну, следует из закупочной документации. В пуктах приема металлолома за сталь готовы платить до 22 руб. за кг. Таким образом, 534 тонны могут стоить при сдаче в металлолом около 12 млн руб. без учета оборудования. Стоимость одного нового управляемого модуля постомата составляет около 100-200 тыс. руб., следует из каталога одного из российских производителей.

Ставка на ПВЗ

Постаматы маркетплейсов не смогли догнать по пулярности ПВЗ, Ozon работает в том же тренде, считают эксперты.

«Сейчас у Ozon более 78 тыс. точек выдачи, 45% которых находятся в поселениях менее 50 тыс. человек. Из них более 5 тыс. — это постаматы. Это малый процент выдачи по сравнению с пунктами выдачи, которые располагаются в отдельном помещении с сотрудником, выдающим товар», — рассказали CNews в компани.

По словам представителя Ozon, брендированный пункт выдачи проще найти, а для клиентов там предлагаются дополнительные услуги, можно сделать заказ по постоплате, примерить одежду и обувь, а если товар не подойдет — сразу вернуть его. В случае с заказом в постаматы это исключено — можно забрать товар самостоятельно, что обеспечивает большую приватность.

В Ozon также пояснили, что пункты выдачи открывают частные предприниматели, в компании видят актуальность развития ПВЗ в отдельном помещении, нежели постаматов. Именно для ПВЗ тут придумывают различные бонусы и активности.

«В местах, где много клиентов, но мало пунктов выдачи, предлагаем финансовую помощь до 3,24 млн руб. в первые полгода работы — именно за этот период точка, в среднем, окупается», — пояснили в компании. В Ozon говорят, что обеспечивают именно в ПВЗ поток клиентов, дают вывеску, брендированные материалы, разрешают открывать пункт даже на 20 кв. м., совмешать его с запуском кофе-поинта, предоставляют зоны для съемок «распаковок» для блогеров и прочее. Таких опций у постаматов нет.

Постаматы не прижились

Эксперты фиксируют плавный отказ маркетплейсов от развития постаматов: россияне любят «щупать» товар, общаться с представителями пунктов выдачи, если нужно — сразу отказываться от покупки.

«Постамат работает круглосуточно, но его возможности ограничены размером и отсутствием человеческой коммуникации. Поэтому для российского покупателя, который ценит возможность «пощупать» товар перед покупкой, ПВЗ остается предпочтительным вариантом. Маркетплейсы это понимают и инвестируют именно в эту инфраструктуру, а устаревшие постаматы планово обновляют или заменяют», — рассказал CNews независимый пиар-консультант (возглавлял внешнюю пресс-службу одного из ведущих маркетплейсов РФ) Денис Голдман.

По его словам, также дорожает курьерская доставка — за последний год тарифы выросли почти на 14%. Это подталкивает покупателей забирать заказы самостоятельно. Но здесь снова выигрывают ПВЗ: там помогут с возвратом, покажут товар.

«За год количество ПВЗ в городах-миллионниках выросло больше чем на 30%, тогда как постаматов стало на 4-5% меньше. Покупатели хотят видеть товар, примерять одежду, задавать вопросы сотруднику. Постамат этого не дает, зато требует стабильной связи, электропитания и регулярного технического обслуживания. При этом габариты ячеек ограничивают ассортимент — крупные заказы все равно приходится везти в ПВЗ», — добавил Денис Голдман.

Кроме того, постаматы, как и любая электроника, имеют свой срок службы, обычно 5-7 лет. За это время изнашиваются замки, экраны, электронные компоненты. К тому же технологии не стоят на месте: новые модели работают быстрее, надежнее, поддерживают больше способов идентификации, добавил эксперт. По его словам, замена происходит не каждый год, но и не является чем-то экстраординарным для сети в несколько тысяч устройств.

По словам владельца агентства Prof Commerce Дмитрия Спицына, работающего с более чем 1000 магазинами на маркетплейсах WB и Ozon, люди начинают ценить возможность живого общения и считают более удобным получить товар в ближайшем пункте выдачи.

«Одна из реакций на это — Ozon планирует развивать розничную сеть, совмещающую магазины у дома с функциями ПВЗ. Постоматы могут сохраниться в некоторых особых локациях, где пока нет развитой сети ПВЗ. Но более измеримый фактор: ПВЗ открываются за счет предпринимателей, и они принимают риски на себя», — завили в Ozon.

Сооснователь бренда Paragraph Collection, эксперт по работе на маркетплейсах Максим Попов считает, что плюсы работы с постаматами — это простота расположения, они занимают меньше места, чем ПВЗ, их можно устанавливать в отдаленных регионах. Но в ближайшее время маркетплейсы будут делать ставку на ПВЗ, которые удобнее и для продавцов.