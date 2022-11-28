Гознак в партнёрстве с ФРИИ начинает поиск стартапов

Гознак объявил о запуске корпоративного акселератора Goznak Startup Lab. Оператором программы выступает ФРИИ. Это возможность роста для технологических компаний, которые хотят, чтобы об их продукте узнали на российском рынке.

10 финалистов программы получат не только мощную проработку своего продукта, но и шанс масштабироваться в рамках крупнейшей компании РФ на рынке защищённой продукции либо получить другую поддержку от неё.

Финалисты программы смогут провести оплачиваемый пилотный проект. В случае успеха пилота формат дальнейшего сотрудничества будет обсуждаться индивидуально. Возможны следующие варианты: масштабирование решения в рамках «Гознака»; реализация совместных проектов по выводу на рынок новых продуктов при поддержке Гознака; возможность привлечь инвестиции или продать разработку Гознаку; продолжение и развитие сотрудничества с компанией.

«Мы не ограничиваем возможные форматы взаимодействия с финалистами — результатом программы может стать коммерческий заказ, реализация совместных проектов и другие варианты продолжения и развитие сотрудничества. Мы ищем проекты, применимые как внутри самого Гознака, так и ценные для наших текущих и будущих клиентов», – отметил Степан Алекса, руководитель проектного офиса Гознака.

Goznak Startup Lab — вторая акселерационная программа Гознака. Результатом предыдущего отбора стали 179 заявок и 10 проектов, отобранных в акселерацию, 4 из которых вышли на этап пилотирования. С одним из финалистов — компанией «Печатные технологии», работающей на базе Наноцентра Мордовии и выступавшей на акселераторе под брендом E-STYLE, — было заключено соглашение о партнерстве и проведении общей R&D-программы.

Заявки на участие в Goznak Startup Lab принимаются от зарегистрированных в России технологических компаний с командой от 2 человек, у которых уже есть готовый продукт. Опыт в создании пилота для команд не обязателен, но является преимуществом — главное быть готовыми к пилотированию и масштабированию.

Гознак ищет инновационные решения по следующим направлениям: технологии идентификации и биометрии; печатная электроника; облачные сервисы; FinTech и платёжные решения; инновационные материалы; ЦФА, блокчейн и другие технологии для криптовалют; Track&Trace, LogTech; цифровые сервисы для рынка нумизматики, бонистики и ювелирного дела; индустриальный IoT; RegTech, LegalTech, HRTech.

Прием заявок на участие в отборе продлится до 26 декабря 2022 г. По его результатам в программу попадут 10 лучших инновационных команд.

Акселерационная программа продлится 12 недель, в течении которых команды будут плотно работать с бизнес-заказчиками под руководством трекеров ФРИИ для поиска совместных точек роста и формы сотрудничества. В мае 2023 г. по итогам программы участники выступят перед экспертным советом Гознака и представят результаты своей работы. По итогам защиты проектов будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

Подать заявку на участие и узнать больше о корпоративном акселераторе Goznak Startup Lab можно на сайте программы.