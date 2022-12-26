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Партнёрам Axoft стали доступны B2B-решения SberDevices

Axoft начала сотрудничество с российской ИТ-компанией SberDevices, центром экспертизы в области искусственного интеллекта, машинного обучения, речевых технологий и потребительской электроники. В2В-продукты вендора – от речевых сервисов до средств видеоконференцсвязи – помогают автоматизировать бизнес-процессы многих российских компаний. Партнерам Axoft и их клиентам стали доступны отечественные решения, платформы и умные устройства Sber, отличающиеся широкими функциональными возможностями, удобством в использовании и безопасностью.

ИТ-продукты и устройства SberDevices используют коммерческие компании SMB- и Enterprise-сектора, государственные структуры, образовательные и медицинские организации. Решения компании позволяют эффективно решать множество бизнес-задач: обеспечивают удобными и безопасными инструментами для деловых коммуникаций (SberJazz), автоматизируют цифровые каналы взаимодействия с клиентами, в том числе голосовые (SaluteBot, SaluteSpeech). Умные устройства: ТВ-медиацентр Sberbox Top и смарт-дисплей Sber Portal – позволяют обеспечить бизнес комплексным предложением (например, устройства+ВКС). Решения SberJazz, SaluteSpeech, SaluteBot входят в реестр отечественного ПО.

SberJazz – сервис видеоконференций. Решение отвечает всем требованиям корпоративного сектора. Поставляется в облачном формате, а также может быть развернуто в контуре заказчика (on-prem). Обеспечивает полную безопасность данных пользователей, отличается удобством в использовании и широкими функциональными возможностями.

Dialog – корпоративный мессенджер для совместной работы и безопасного общения. Продукт помогает организациям любого размера и отрасли решать задачи внутренних коммуникаций, оптимизировать работу сотрудников и развивать HR-бренд.

SaluteSpeech – платформа распознавания и синтеза речи, которая позволяет подключать речевые технологии в интерактивном голосовом меню (IVR), автоответчике, чатах, телемаркетинговых кампаниях, голосовых интерфейсах взаимодействия, для озвучивания контента и команд или голосового ввода на устройствах и сайтах. Сервисы платформы не только распознают и синтезируют речь, а также способны воспринимать «подсказки», помогающие максимально правильно понимать пользователя в зависимости от конкретной ситуации.

SaluteBot – платформа для автоматизации взаимодействия с клиентом в любых цифровых каналах, в том числе путем создания текстовых ботов (для сайтов, приложений, мессенджеров) и голосовых ботовтелефонном канале или в виде голосового ассистента).

SberPortal – смарт-дисплей для рабочего места сотрудника. Устройство выполняет роль второго экрана, его камера считывает жесты, узнаёт пользователя в лицо и держит в кадре во время видеозвонков.

SberBox Top – ТВ-медиацентр с умной камерой. Устройство позволяет оборудовать небольшие переговорные комнаты в офисе.

SmartBadgeпрограммно-аппаратный комплекс (ПАК) для анализа общения сотрудников с клиентами.

Партнерство с Axoft позволит вендору расширить пул партнеров и заказчиков, увеличить аудиторию пользователей продуктов. Axoft получит компетенции по внедрению и поддержке решений SberDevices.

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