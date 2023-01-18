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В компании «Гарда Технологии» назначен заместитель генерального директора

«Гарда Технологии» сообщила, что Рустэм Хайретдинов займет пост заместителя генерального директора в компании. Хайретдинов будет отвечать за реализацию стратегии роста бизнеса компании.

«Гарда Технологии» – российский производитель систем информационной безопасности. В роли заместителя генерального директора важной задачей Рустэма Хайретдинова станет ускорение роста флагманских направлений бизнеса компании и активное расширение присутствия в новых продуктовых нишах.

«Гарда Технологии» – значимый игрок российского рынка с сильным продуктовым портфелем и уникальной экспертизой в области защиты данных, сетевой безопасности и решений для операторов сотовой связи, – сказал Хайретдинов. – Уверен, что в ситуации форсирования импортозамещения мы сможем продолжить качественно помогать клиентам замещать иностранное ПО и поднимем планку конкуренции на российском рынке. Команде есть что предложить как корпоративным заказчикам, так и партнерам. Это трехсторонне сотрудничество станет залогом максимально быстрого решения общих задач».

Рустэм Хайретдинов работает в сфере информационных технологий более 30 лет, много лет занимался развитием бизнеса крупных российских производителей решений в области информационной безопасности: «Лаборатория Касперского», InfoWatch, Bi.Zone, регулярно показывая кратный рост выручки. Кроме активной профессиональной деятельности, Хайретдинов преподает в РАНХиГС, МШУ Сколково и других учебных заведениях, публикует статьи в профессиональной и деловой прессе, часто выступает на российских и международных конференциях.

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