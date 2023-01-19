BQ демонстрирует более чем двукратный рост операционной выручки по итогам 2022 года

По итогам 2022 финансового года российский бренд BQ показал рост продаж в сегменте малой бытовой техники на 211% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. Операционная прибыль увеличилась на 179%. При этом рынок малой бытовой техники по данным крупных сетевых ретейлеров показал рост на 5% по итогам года. Об этом CNews сообщили представители BQ.

Результаты являются значимыми для компании, учитывая, что на российском рынке бытовой техники во втором полугодии 2022 г. наблюдались серьезные изменения: ряд производителей остановили прямые поставки, логистические цепочки были серьезно нарушены, наблюдалась волатильность курса рубля. Ажиотаж в марте-апреле 2022 г. сменился к концу III квартала 2022 г. на обратный тренд. Тем не менее, бренд BQ смог оперативно перестроить свои логистические цепочки и стабилизировать поставки техники на российский рынок, что позволило нарастить ассортиментный портфель и увеличить долю в сегменте малой бытовой техники, который для компании является приоритетным в рамках стратегии диверсификации бизнеса.

«Год был очень непростым и, пожалуй, один из самых сложных за всю историю бренда. Обстоятельства требовали от нас гибких решений и быстрых изменений в стратегии компании. Буквально за месяц мы не просто перестроили всю логистику, но и масштабировали нашу линейку бытовой техники, увеличив товарный ассортимент на 25% по сравнению с годом ранее. Уверенный рост был обусловлен также и активным развитием бренда BQ в сегменте e-commerce. По итогам 2022 г. мы показали более чем 4-кратный рост продаж в online», – сказал генеральный директор BQ Владимир Пузанов.

Среди всех продуктовых категорий драйверами роста в общей структуре продаж по итогам 2022 г. стали такие категории как бытовая техника для кухни и дома. В категории «техника для кухни» лидерами продаж бренда BQ стали планетарные миксеры и кухонные машины, электрические чайники и кофеварки. Беспроводные вертикальные пылесосы и паровые швабры, стали лидерами в категории «техника для дома» Также, в 2022 г. эта категория пополнилась линейкой климатической техники. Это говорит о том, что спрос на малую бытовую технику оставался в числе приоритетов потребителей, в то время как товары в категории «электроника» оказались в списке устройств, планы о покупке которых были пересмотрены.

«Исключительная экономическая ситуация создала сильный благоприятствующий фактор для сегмента бытовой техники в целом. Третье место в списке трат потребителей в 2022 г. занимает именно бытовая техника, и мы видим это на собственных продажах. Потребители чаще инвестировали в собственные дома, приобретая технику BQ. Это доказывает, что покупатели высоко ценят наш бренд за качество, особенно во времена неопределенности», – сказал Владимир Пузанов.

В 2023 г. бренд BQ отметит свое 10-летие. На 2023 г. бренд BQ ставит перед собой амбициозную задачу – двукратный рост операционной прибыли за счет расширения ассортиментного портфеля и вывода новой линейки техники – BQ Premium. Премиальная линейка будет представлена техникой для дома и кухни и будет включать в себя около 10 моделей к концу 2023 г. Запуск линейки BQ Premium запланирован на март 2023 года.

«Сегодня, бренд BQ ассоциируется в основном с бытовой техникой и электроникой в массовом потребительском сегменте и экономичном ценовом диапазоне. Но все может измениться с выходом линейки BQ Premium. Мы не можем пока раскрыть всех секретов. Но это будет техника с новым, отличным от основной линейки – дизайном, высокими функциональными возможностями и инновационными технологиями, которую по достоинству оценят потребители», – сказал Владимир Пузанов.

Помимо этого, в 2023 г. бренд BQ будет придерживаться стратегии интенсивного роста, расширяя возможности своих производственных мощностей, совершенствуя качество выпускаемой техники, и сосредоточится на повышении рыночной позиции бренда. Одним из ключевых направлений станет рост знания марки и уровень клиентского сервиса, который будет включать в себя также и сервисную поддержку клиентов. Особое внимание бренд BQ будет уделять развитию продаж и совершенствованию взаимодействия с потребителями в сегменте электронной коммерции, а также позиционированию бренда на виртуальных полках и цифровых платформах, чтобы обеспечить его доступность в любой точке страны на фоне трансформации российского ретейла и усиления влияния маркетплейсов на выбор покупателя.

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Компания «Новая линия» – производитель бытовой техники и электроники на российском рынке, выпускающий продукцию под собственным брендом BQ с 2013 г. Линейка бренда представлена бытовой техникой для кухни и дома, персонального ухода, функциональными смартфонами, телевизорами, планшетами и мобильными телефонами. Техника бренда BQ представлена во всех крупных сетевых магазинах электроники на территории России и стран СНГ, а также в собственном интернет-магазине и на маркетплейсах. Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется в более чем 250 точках технической поддержки клиентов.