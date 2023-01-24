Облачный сервис «Мой склад» увеличил оборот на 23% в 2022 году

В 2022 г. облачный сервис «Мой склад» увеличил оборот на 23%, выручка по итогам года составила 976 млн руб., в 2021 г. – 790 млн руб. При этом тарифы не менялись с 2015 г.

Прирост произошел как за счет новых пользователей — 16 тыс. новых клиентов подключилось к сервису в прошлом году, так и из-за увеличения среднего чека с 2,7 тыс. руб. до 2,9 тыс. руб. благодаря развитию дополнительных платных сервисов — приложений от сторонних вендоров.

«Мой склад» укрепил свои позиции в странах СНГ. В Казахстане открылся новый офис, третий по счету после Москвы и Нижнего Новгорода. Обороты в Казахстане выросли на 260% к 2021 г.

Прирост в Узбекистане к прошлому году составил 200%.

Лидером среди стран СНГ по оборотам остается Белоруссия. За год выручка увеличилась на 40%.

В 2022 г. сервис «Мой склад» вышел на рынок Индии под брендом Kladana. Компания Kladana зарегистрирована в городе Мубай. У сервиса появились первые пользователи, в основном владельцы производств.

Штат компании вырос на 20%, 250 сотрудников работали в декабре 2022 г.

Облачный сервис «Мой склад» запустил в 2022 г. ряд важных функций, которые помогают пользователям развивать продажи и соответствовать законодательным нормам. Для производителей и продавцов слабоалкогольных напитков есть возможность бесплатного подключения к ЕГАИС, для производителей и продавцов молочной продукции — к маркировке, для импортеров — к системе прослеживания товаров. Владельцы производств смогли полностью оцифровать все этапы своей работы.

Самыми популярными приложениями «Моего склада» в 2022 г. у представителей МСБ стали интеграции со всеми маркетплейсами, среди которых Wildberries, Ozon, Kaspi (Казахстан), «Яндекс маркет» и «Сбермегамаркет». А также онлайн-заказ — возможность организовать онлайн-торговлю без сайта. Оплата по QR-коду на кассе стала в 5 раз более востребованной.

Аскар Рахимбердиев, CEO облачного сервиса «Мой склад», сказал: «Несмотря на увеличение нашей выручки в странах СНГ, основная часть наших клиентов находится в России. Наш рост — это рост малого бизнеса в РФ. Ситуация с российским малым и средним бизнесом, вопреки прогнозам, оказалась довольно стабильной. Причин здесь несколько. Во-первых, уход крупного ритейла переориентировал покупателя на небольшие компании. Во-вторых, за счет своей гибкости МСБ довольно быстро удалось начать работу по программе параллельного импорта. Анализируя обороты наших клиентов, замечаем, что те, кто прошел кризисы, начиная с 2015 г., продолжают работать и по сей день. В то же время видим большой прирост новых компаний, в основном это производства и селлеры на маркетплейсах. Из негативных тенденций можно отметить падение оборотов розничных магазинов на 9% в ноябре 2022 г. к ноябрю 2021, но это связано прежде всего с развитием маркетплейсов, где третий год подряд наблюдается рост как оборотов, так и селлеров».