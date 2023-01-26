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В Якутии в 2023 г. подготовят более 300 операторов беспилотников

В Центре по обучению операторов информационных систем на базе Якутского колледжа связи и энергетики в 2023 г. планируется обучить более 300 человек, в том числе по направлению профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Центр был открыт в конце декабря 2022 г., и уже 27 человек окончили курсы по управлению беспилотными аппаратами, а 20 слушателей проходят обучение.

Для Центра в колледже открыты два учебных кабинета: теоретического обучения и технической эксплуатации.

Как отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев, в условиях активной перестройки экономики республики и страны востребованы специалисты по информационным технологиям, и Якутия, которая ставит в приоритет развитие ИТ-технологий, подготовит достойных профессионалов для многих отраслей.

Специалисты по беспилотникам востребованы в таких областях, как нефтегазодобыча, строительство, экология, логистика, сельское и лесное хозяйства.

По словам заместителя директора по развитию и инновационной работе колледжа Айаала Докторова, наблюдается большой спрос и интерес к обучению операторов БПЛА среди населения республики, предприятий, в том числе из других регионов.

В дальнейшем реализация образовательной программы предусматривается в рамках специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» на базе девятого класса со сроком обучения три года 10 месяцев.

В настоящее время ведется работа по созданию в центре структурного подразделения по разработке программного обеспечения БПЛА, организации производства подвесного и навесного оборудования к БПЛА, а также разработке новых систем и модернизации существующих БПЛА на базе технопарка «Якутия».

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