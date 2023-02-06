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SuperJob предложил трудоустройство через QR-код

Сервис по поиску работы SuperJob запустил новый тип вакансий – QR-вакансии, которые можно распечатывать и клеить в местах скопления потенциальных кандидатов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Проект QR-вакансий работал в ограниченном режиме с 2020 г: SuperJob сотрудничал с крупнейшими работодателями из сфер финансов, ритейла, общепита и торговли, которым было важно именно таким образом рассказать о своих вакансиях потенциальным кандидатам, уже знакомым с их брендом.

С февраля 2023 г. QR-вакансии доступны всем работодателям SuperJob. Их можно наклеивать на физических носителях: например, на кассовых аппаратах, в примерочных или в зоне ресепшн в офисе. Чтобы откликнуться, соискателю нужно только отсканировать QR-код камерой своего мобильного телефона. Все отклики на QR-вакансии будут для работодателя бесплатными и доступны в личном кабинете.

С марта 2022 г. SuperJob перешел на новую бизнес-модель: теперь работодатель платит только за отклики (сейчас стоимость одного отклика составляет 250 руб.), а не за публикацию вакансий. Благодаря новой модели, компания эффективнее расходует бюджет на подбор и платит только за результат. А теперь появились и QR-вакансии, отклики на которые будут для работодателей бесплатными.

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