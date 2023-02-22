CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Сбертройка» будет сотрудничать с ИТ-специалистами академии «Высшая инженерная школа»

«Сбертройка» и академия «Высшая инженерная школа» подписали соглашение, согласно которому студенты академии будут разрабатывать цифровые решения для оценки качества услуг в городском транспорте.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «Сбертройки» Валерия Матюхина и директор академии «Высшая инженерная школа» Олег Покусаев. Сотрудничество начнется уже в ближайшем семестре: студенты академии в рамках проектной деятельности приступят к разработке цифровой системы, которая позволит оценить качество пассажироперевозок. Над проектом будет работать команда студентов двух образовательных программ «ИТ-сервисы и технологии обработки данных на транспорте» и «Экономика и инженерия транспортных систем».

«“Сбертройка” – молодая IT-компания, которая стремится обеспечить максимальный комфорт каждого пассажира в вопросах оплаты проезда, а также сделать возможным бесшовное передвижение пассажиров во всех регионах нашей страны. Мы активно развиваем инновационную билетную систему “Сбертройка” и заинтересованы в сотрудничестве с ИТ-талантами для внедрения лучших решений в отрасли», – сказала директор компании «Сбертройка» Валерия Матюхина.

Как отметил директор академии «Высшая инженерная школа» Олег Покусаев, работа над действующими проектами компаний-партнеров Академии является обязательным элементом образовательной программы «Высшей инженерной школы». Только за первый семестр этого учебного года студенты разработали более 50 инженерных, ИТ- и дизайн-решений для различных компаний.

В дальнейшем «Сбертройка» и академия «Высшая инженерная школа» планируют запустить совместные образовательные программы и лаборатории.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбежавший из России SAP обязал ЦУМ заплатить 125 миллионов за ПО, которое магазин не смог установить

Зарплаты ИТ-шников в России стремительно растут, но «джуниоры» могут все испортить

В сети «Мерлиона» «Позитроника» назначен третий гендиректор за 8 месяцев на фоне взрывного роста продаж

В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

Создатели российских процессоров выбили 50 миллионов из американского разработчика ПО для проектирования чипов

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор наушников Soundcore Space Q45: рекордная автономность и мощные басы

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще