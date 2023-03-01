Lanit Ventures инвестировал в сервис аренды жилой недвижимости CoLife

Корпоративный венчурный фонд Lanit Ventures приобрел долю в размере 25% в уставном капитале российской компании CoLife, которая занимается управлением жилой недвижимостью и работает по модели коливинга. По условиям сделки Lanit Ventures войдет в равной доле в международные проекты компании. Основатели CoLife продолжат управлять бизнесом совместно с новым инвестором. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Инновации и сервис охватили все сферы нашей жизни. Настало время привнести их и в консервативный мир аренды недвижимости. Мы уже делаем жизнь молодых людей в больших городах доступнее и комфортнее, а в синергии с группой «Ланит» планируем стать полноценной PropTech компанией и, согласно нашему плану международного развития, в течение пяти лет мы будем работать в 10 крупных городах дружественных России стран, среди которых Индия, страны исламского мира и другие», — сказал сооснователь CoLife Юрий Провкин.

Приобретение Lanit Ventures доли в компании CoLife — это важный этап реализации ее стратегии роста. При поддержке группы «Ланит» CoLife планирует шире использовать возможности аналитики данных, искусственного интеллекта, облачных вычислений. Это позволит улучшить качество обслуживания клиентов и ускорить выход на новые рынки и масштабирование.

«Бизнес-модель коллективного использования недвижимости, транспорта, товаров, контента доказала свою перспективность во всем мире. Коливинги, безусловно, востребованы у активных молодых людей: студентов ведущих вузов, сотрудников технологических компаний, которым важно не только работать, но и жить в кругу единомышленников. Нам как ИТ-холдингу близка эта тема. Мы готовы предложить CoLife нашу экспертизу для внедрения передовых технологий, чтобы компания усилила свои конкурентные преимущества», — сказал Денис Ситников, вице-президент по инвестициям группы компаний «Ланит».

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Корпоративный венчурный фонд Lanit Ventures («Ланит венчурс») входит в состав группы компаний «Ланит». Фонд занимается инвестированием и поддержкой молодых российских компаний. Участие Фонда включает не только финансирование, но и помощь в продажах, консультирование по юридическим, финансовым, налоговым вопросам, защиту от ошибок. Стартапы получают помощь в выстраивании маркетинговой стратегии и коммуникаций с клиентами.

CoLife — международная компания в сфере аренды жилой недвижимости, основанная в 2018 г. в Москве Артемом Бабиновым и Юрием Провкиным. В 2022 г. CoLife открыл свои филиалы в ОАЭ и Турции, а также запустил проект по инвестированию в доходную недвижимость этих стран «под ключ».