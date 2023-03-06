CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Общий объём проектов по цифровой трансформации клиентов «Сбера» превысил 4,6 млрд рублей за 2022 год

«Сбер» проанализировал интерес к цифровой трансформации бизнеса среди своих клиентов и выяснил, что общий объём проектов по этому направлению в сегменте среднего и крупного бизнеса в 2022 г. превысил 4,6 млрд руб.

Лидерами по части запущенных проектов стали компании в сфере торговли: на их долю пришлось почти 30% от общего числа трансформаций. На сайте «Сбер про» «Цифровое развитие» появился навигатор по цифровым решениям для онлайн-торговли — каталог, где в удобном формате собрано более 50 рыночных решений, работающих по модели SaaS/IaaS, в том числе с возможностью использования по API. Наибольший интерес торговых сетей вызывают решения, основанные на больших данных с применением инструментов искусственного интеллекта. Среди популярных запросов — категорийный менеджмент и прогнозирование спроса, определение локации будущей торговой точки и поиск дополнительных клиентов.

Второе и третье места по количеству проектов цифровой трансформации у строительной отрасли и АПК (16% и 12% соответственно).

Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, сказал: «Мы уже больше года реализуем проект «Цифровая трансформация как сервис», поддерживая стремления клиентов в этом направлении и основываясь на собственном опыте «Сбера». Проект помогает нашим клиентам адаптироваться к текущим условиям, расти быстрее и повышать эффективность бизнеса. В «Сбере» появились специализированные команды, которые помогают клиентам вести проекты цифровой трансформации, появилась новая роль — менеджер по успеху клиента. Эти команды работают на всей территории России, делая процесс цифровой трансформации простым и понятным, а также открывая доступ к финтех-сервисам и лучшим ИТ-решениям и компаниям-интеграторам через нашу партнёрскую программу».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

IDC объявила обвал продаж ПК до уровня пятилетней давновсти. Вся надежда на новую Windows

НИИЭТ ищет разработчиков для создания микроконтроллеров на RISC-V

Разработчики просят полмиллиарда рублей в год на экспорт российского ПО

Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews

Сотруднику сотового оператора, продавшему данные журналиста CNews, дали три года

Tele2 начинает брать с россиян плату за пополнение счета

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще