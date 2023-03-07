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«Почта банк»: платежи через Mir Pay выросли более чем в 3 раза

В 2022 г. объем платежей через сервис Mir Pay по картам «Почта банка» вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2021 г. Об этом CNews сообщил представитель банка.

Резкий рост был обусловлен ограничениями и уходом из России ряда зарубежных платежных сервисов и запуском различных акций по Mir Pay. В текущем году, по прогнозам экспертов банка, можно ожидать дальнейшего роста популярности сервиса.

Во втором полугодии доля Mir Pay среди всех платежных сервисов достигла 80%. При этом по итогам 2021 г. этот показатель составлял менее 10%. Samsung Pay по результатам прошлого года сохранил долю платежей в 21%. Средний чек по операциям через Mir Pay за прошедший год увеличился на 10% и составил 520 руб.

Mir Pay – мобильное приложение платежной системы «Мир», которое позволяет пользователям платить смартфоном по технологии NFC. Приложение доступно только для владельцев устройств на базе Android. К сервису можно подключить карты «Мир» различных банков.

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