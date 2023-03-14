CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Директором МТС в Новосибирской области назначен Алексей Пахомов

МТС объявила о назначении Алексея Пахомова на должность руководителя филиала МТС в Новосибирской области. Ранее он возглавлял бизнес компании в Кировской области.

В круг обязанностей Алексея Пахомова входит общее руководство филиалом МТС в Новосибирском регионе, управление мобильным и фиксированным бизнесом и реализация бизнес-стратегии МТС: развитие передовых цифровых продуктов компании, облачных технологий, IoT, Big Data, мобильных и фиксированных услуг связи МТС в регионе, управление инновационными проектами, вывод на рынок новых экосистемных сервисов.

«МТС исторически занимает лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке Новосибирской области. Для региона характерны концентрация наукоемких производств и высокий спрос на инновации, и мы видим значительный потенциал для развития нашего бизнеса. Алексей зарекомендовал себя как грамотный руководитель с большим опытом в сфере финансового, стратегического и операционного менеджмента. Уверена, что под его руководством новосибирский филиал МТС с новыми темпами продолжит укреплять позиции экосистемы МТС», – сказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Алексей Пахомов работает в МТС с 2011 г. До назначения в Новосибирскую область руководил с мая 2019 г. филиалом МТС в Кировской области. В предыдущие годы занимал должность директора филиала МТС в Амурской и Смоленской области, руководил единым центром поддержки клиентов в Смоленске, возглавлял розничную сеть МТС в Поволжье. До прихода в МТС работал в пивоваренной компании Anheuser-Bush InBev, где прошел путь от супервайзера по продажам до директора филиала компании в Республике Казахстан.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft разогнала экспертов по этике ИИ, которые мешали повторить триумф ChatGPT

РФПИ вышел из капитала InfoWatch Натальи Касперской

МТС продает свой заграничный актив «Газпрому» или 1Xbet

Две хайтек-«дочки» «Ростеха» вошли в конфликт из-за 150 миллионов

Российский «тамагочи для хакеров» массово конфискуют зарубежом

Экс-глава ИТ-департамента Пенсионного фонда России получил пять лет строгого режима

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще