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«Аквариус» запускает обновленную партнерскую программу

1 апреля 2023 г. компания «Аквариус» запускает обновленную партнерскую программу, которая откроет новые возможности для партнеров, а также повысит качество взаимодействия с заказчиками. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

Обновленная партнерская программа «Аквариус» дает возможность встроиться в происходящие на рынке изменения и использовать новые тренды для роста собственного бизнеса. Сотрудничество с надежным технологическим поставщиком позволит усилить партнерские связи, увеличить количество взаимовыгодных совместных активностей, а также получить доступ к ресурсам и экспертизе компании «Аквариус», повысить компетенции команды, увеличить эффективность бизнеса и принести существенные финансовые результаты.

Компания работает на рынке информационных технологий с 1989 г. Выстроенный производственный процесс на двух производственных комплексах в России, который адаптирован под потребности рынка, позволит в короткие сроки предложить решения для заказчиков.

«В настоящий момент мы выстраиваем экосистему партнеров для создания наиболее эффективного и выгодного взаимодействия. Ключевой принцип компании – это создание доверительных и долгосрочных отношений. И мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы новая партнерская программа развивалась, эволюционировала и подстраивалась под запросы рынка и наших партнеров» - отметила Ирина Шевякова, вице-президент по партнерскому бизнесу и маркетингу компании «Аквариус».

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Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности.

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