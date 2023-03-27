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Директором филиала МТС в Брянской области назначен Максим Митькин

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о назначении Максима Митькина на должность директора филиала МТС в Брянской области. Ранее топ-менеджер занимал руководящие позиции в компаниях телеком-отрасли в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах, а также в Калининграде. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Максим Митькин будет осуществлять руководство филиалом МТС в Брянской области и заниматься реализацией общей стратегии компании на розничном и корпоративном рынках. В числе приоритетных направлений работы — дальнейшее развитие и продвижение экосистемы МТС на массовом рынке и рост цифровых сервисов МТС - облачных технологий, видеонаблюдения, IoT, Big Data – на бизнес-рынке Брянской области.

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Максим Митькин

«Брянская область – один из ключевых регионов для МТС в Центральной России. Мы видим значительный потенциал для развития нашего бизнеса на предприятиях машиностроения, стройиндустрии, лесопромышленного и агропромышленного комплексов, которые проявляют интерес к инновациям. Наша компания в настоящий момент является одним из лидеров на телеком-рынке региона, и я уверен, что большой опыт работы в отрасли поможет Максиму и дальше укреплять позиции МТС», — отметил директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.

Максим Митькин родился в 1977 г. В сфере телекоммуникаций работает с 2006 г., в разное время руководил коммерческим направлением в телеком-отрасли в разных компаниях.

Имеет два высших образования: окончил Брянский государственный технический университет по специальностям «Транспортное машиностроение» и «Экономика и управление», получил степень MBA.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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