VK консолидирует 100% образовательного сервиса для школьников «Сферум»

VK объявила о подписании обязывающих документов по консолидации 100% долей в совместном предприятии с «Ростелекомом» — разработчике «Сферума» — компании «Цифровое образование». Закрытие сделки запланировано до конца апреля.

VK продолжит развивать «Сферум» в «VK Мессенджере» как единую технологическую среду для общения школьников, учителей и родителей.

«Ростелеком» сосредоточится на реализации инфраструктурных проектов и развитии государственных цифровых сервисов для сферы образования.

VK и «Ростелеком» продолжат партнерское взаимодействие как в сфере образования, так и по другим направлениям.