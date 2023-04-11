«Ланит-Терком» и Державинский университет заключили соглашение о сотрудничестве

ИТ-компания «Ланит-Терком» (входит в группу «Ланит») и Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (ТГУ) подписали соглашение о сотрудничестве по техническим образовательным программам вуза и проекту «Цифровая кафедра». Стороны запланировали и уже провели ряд совместных мероприятий для студентов. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В рамках партнерства эксперты «Ланит-Терком» делятся со студентами различных направлений подготовки тонкостями разработки в условиях реального производства, проводят мастер-классы и семинары по практическому применению технологий, которые изучаются в вузе, и выступают в роли наставников во время выполнения тренировочных заданий и проработки самостоятельных решений.

Мастер-классы от топ-менеджеров и ведущих специалистов компании проходят и на цифровой кафедре вуза – совместном проекте Минцифры и Минобрнауки, в котором участвуют университеты-победители программы «Приоритет-2030». Проект призван познакомить учащихся с дополнительными специальностями в рамках обучения и рассказать о возможностях трудоустройства в российские ИТ-компании.

Студенты Державинского университета также могут стать участниками интенсивов для начинающих свой путь в ИТ – студенческих проектов и летней школы «Ланит-Терком». Обучение и погружение в профессиональную среду проходит под руководством менторов – ведущих специалистов компании в условиях, максимально приближенных к реальным проектным. Такие программы подготовки реализуются на постоянной основе и обеспечивают необходимый уровень знаний и умений для начала работы на ИТ-предприятиях по всем востребованным отраслью направлениям. Ежегодно в студенческих интенсивах компании участвуют более 200 молодых специалистов.

Руководитель проекта «Цифровая кафедра» Александр Скворцов: «Благодаря компании «Ланит-Терком» наши студенты смогут узнать о масштабных инновационных проектах, получить практические навыки в области передовых информационных технологий. Неоспоримым достоинством такого сотрудничества будет то, что с Державинским университетом работают лучшие мировые специалисты ИТ-практики».

Директор департамента прикладных решений «Ланит-Терком» Дмитрий Медведев: «Совместно с вузом мы будем организовывать и проводить форумы, мастер-классы, семинары и рабочие встречи, сопровождать и поддерживать инновационные проекты. Учащиеся смогут принять участие в студенческих интенсивах нашей компании – расширить и подкрепить теоретические знания практикой. В дальнейшем мы планируем организовать очные практикумы для студентов ТГУ в нашей компании».

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Державинский университет основан в 1918 г. в Тамбове. Сегодня это современный научно-образовательный центр.

«Ланит-Терком» – российская ИТ-компания с многолетним опытом разработок программного обеспечения, на международном ИТ-рынке с 1991 г. Компания выполняет как промышленные заказы, так и нестандартные наукоемкие проекты в области программирования.

«Ланит-Терком» работает в таких областях как цифровая трансформация производства и бизнес-процессов, образование (E-learning, адаптивное обучение), компьютерное зрение (AI, VR/AR, XR, ML, нейронные сети), высоконагруженные базы данных, реинжиниринг, медицина и здравоохранение.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.