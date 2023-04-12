ГК Softline объявляет финансовые результаты 2022 г., а также публикует аудированную финансовую отчетность по МСФО за 2020-2022 годы

Группа компаний Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявляет аудированные финансовые результаты АО «Софтлайн» за 2022 г., а также публикует аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Софтлайн», подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 2020-2022 гг. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ключевые финансовые показатели 2022 г.

Оборот превысил 70,6 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 3% год к году и составила 12,3 млрд руб., валовая рентабельность увеличилась до рекордных для компании 17,4% благодаря продаже более прибыльных продуктов, включая отечественное ПО, оборудование, а также продукты и сервисы собственной разработки.

Скорректированная EBITDA составила 2,6 млрд руб.; рентабельность EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 20,1%.

Чистая прибыль достигла 6,5 млрд руб., показав практически семикратный рост в сравнении с 2021 г. Чистый долг компании на конец 2022 года составил 1,7 млрд руб., что составляет 0,7x к скорректированной EBITDA и является комфортным уровнем долговой нагрузки для компании.

«Финансовые показатели компании за 2022 г. наглядно демонстрируют успешность трансформации бизнеса Softline, вызванной необходимостью адаптации к новым реалиям российского ИТ-рынка. ИТ-рынок в России вошел в зону серьезной технологической перестройки, вырос спрос на комплексный подход с учетом конкретных задач заказчика, и мы сумели предложить клиентам в самые короткие сроки наиболее востребованные продукты и сервисы как на базе собственных решений, так и на базе решений и технологий российских производителей и производителей из дружественных стран. Благодаря реализованным изменениям, позитивный тренд показала валовая рентабельность компании. Это, в свою очередь, позволило компенсировать увеличение операционных затрат, особенно в части расходов на персонал. Эти расходы были направлены на привлечение с рынка лучших высококвалифицированных кадров, высвободившихся в связи с уходом из России зарубежных компаний. Мы видим стабильное увеличение дохода в основных сегментах нашего бизнеса – продаже аппаратного обеспечения, программного обеспечения, облачных решений и сервисов в области информационной безопасности. Особо хочу отметить рост доли собственных продуктов и сервисов в портфеле компании. За последние два года доход от продуктов и услуг собственной разработки вырос более чем в три раза и превысил 6,6 млрд руб. Мы также отмечаем эффективность вложений в приобретение новых активов с точки зрения их качественного влияния на ключевые показатели компании и на реализацию нашей стратегии роста в ближайшие несколько лет», – сказал Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

Ключевые финансовые показатели АО «Софтлайн» в 2020-2022 гг.

Оборот

Оборот АО «Софтлайн» за 2022 г. изменился относительно аналогичного периода прошлого года на (9,1%) в связи с уходом значительного числа иностранных производителей программного обеспечения (ПО) с российского рынка. Оборот сегмента «ПО и облачные решения» снизился на 19% год к году. ГК Softline доказала устойчивость своей бизнес-модели, продемонстрировав снижение оборота темпами ниже, чем в целом по рынку.

В том же периоде оборот в более прибыльных для компании сегментах, таких как «Оборудование и услуги», увеличился на 7% и 36% год к году соответственно. Оборот в сегменте «Оборудование» увеличился в связи с интенсификацией продаж импортного оборудования в I квартале 2022 г. в преддверии ограничений на импорт. Оборот сегмента «Услуги» увеличился в связи с работами по импортозамещению, перенастройке ИТ-инфраструктуры клиентов на новые продукты, консультациям по выбору оптимальных ИТ-решений в новых условиях.

Оборот по собственным решениям удвоился и достиг 6,6 млрд руб. в 2022 г., что свидетельствует об эффективном развитии собственных продуктов и услуг и их востребованности в новых рыночных условиях.

Оборот по направлениям деятельности АО «Софтлайн» в 2020-2022 гг.

Валовая прибыль и валовая рентабельность

Валовая прибыль АО «Софтлайн» по итогам 2022 г. увеличилась на 3% относительно прошлого года до 12,3 млрд руб. Валовая рентабельность по обороту выросла с 15,3% до 17,4% год к году.

Основной фактор роста валовой прибыли и валовой рентабельности – продажа более прибыльных продуктов, включая отечественное ПО, оборудование, а также высокорентабельные собственные продукты и сервисы.

Рентабельность по валовой марже в собственных решениях составила 55% в 2022 г., тогда как рентабельность по валовой марже сторонних решений в отчетном периоде была 14%. При этом доля собственных решений в валовой марже увеличилась до 29% в 2022 г. по сравнению с 22% в 2021 г.

Скорректированная EBITDA и рентабельность по EBITDA

Скорректированная EBITDA группы по результатам 2022 г. составила 2,6 млрд руб., изменившись на (28%) год к году. Рентабельность по показателю EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 20,1%. Динамика скорректированного показателя EBITDA в 2022 г. была обусловлена значительными инвестициями Softline в свой будущий рост. В отчетном году Softline инвестировала в мотивационные программы для удержания сотрудников, собственные продукты и услуги, корпоративное управление и внутренние CRM и ERP системы и цифровые платформы. Также следует отметить, что компания инвестирует в собственные команды разработчиков ПО.

Чистая прибыль

Чистая прибыль АО «Софтлайн» за 2022 г. составила 6,5 млрд руб., увеличившись практически в семь раз по сравнению с 2021 г. Рост чистой прибыли был вызван изменением справедливой стоимости финансовых инструментов на 6,3 млрд руб. При этом в 2022 г. компанией были понесены нетипичные и разовые расходы (связанные с M&A, разделением бизнесов и т.д.) на сумму 1,4 млрд руб., что на 433 млн руб. больше по сравнению с 2021 г.

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. Группа обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. Около 4600 сотрудников ГК Softline, в том числе 1600 инженеров и разработчиков, работают в более чем 25 представительствах по всей России.