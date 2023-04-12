IBS и «Сколково» запускают сертификацию системных аналитиков

Учебный центр IBS совместно с фондом «Сколково» запускает первую российскую систему сертификации системных аналитиков. Программа позволит ИТ-специалистам подтвердить свой уровень знаний и навыков. Сертификация доступна в очном формате в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Омске.

Новая программа позволит российским системным аналитикам структурировать собственные знания и получить объективное подтверждение профессионального уровня. Она объединила в себе международные стандарты и лучшие практики зарубежных вендоров (BABOK, IIBA, PMI-PBA, IREB, OMG), ключевые инструменты моделирования (UML, BPMN, IDEF) и ведения проектов (Agile, Waterfall, RUP), стандарты профессиональной области и стандарты серии ГОСТ 34 и ГОСТ Р ИСО-МЭК.

Владимир Гернер, директор учебного центра IBS, сказал: «На данный момент рынок системных аналитиков является высококонкурентным: на одну вакансию приходится около 13 резюме. Подобная структура рынка сигнализирует о том, что специалисту по системному анализу необходимо обладать рядом преимуществ для того, чтобы конкурировать на рынке труда. Системному аналитику сегодня нужны не только достаточный опыт работы и уровень квалификации, но и профессиональное подтверждение его компетенций».

На данный момент сертификация рассчитана на три уровня. Сертификационный экзамен на каждом из уровней состоит из теоретических вопросов на знание определений, терминов и теоретических основ на базе BABOK, SWEBOK, case-study с описанием практических подходов, предлагающих проанализировать предложенную ситуацию и выбрать оптимальное решение, а также прикладных задач, с которыми системный аналитик сталкивается в реальности.

Базовый уровень рассчитан на начинающих специалистов и проверяет знания общепризнанных подходов и теоретических основ системного анализа. Уровень «Специалист» подойдет практикующим системным аналитикам и специалистам, совмещающим несколько ролей. Продвинутый уровень ориентирован на профессионалов с опытом работы 5-7 лет, а также наставников.

Сертификация системных аналитиков стала вторым совместным проектом учебного центра IBS и фонда «Сколково». В феврале этого года была запущена сертификация Java-специалистов.

Наталья Царевская-Дякина, директор направления EdTech ИТ-кластера фонда «Сколково», сказала: «Создание общей системы сертификации ИТ-специалистов в структуре современной цифровой экономики — один из приоритетов крупнейших профильных компаний России. Сертификация — это единый ориентир и для образовательных центров, включая вузы, и для компаний — разработчиков софтверных решений и для работодателей. Фонд “Сколково” выступает объединяющей площадкой для реализации комплексных многоуровневых задач такого плана».