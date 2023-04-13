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«Базальт СПО» и «Киберпротект» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, заключили соглашение о стратегическом технологическом партнерстве.

В рамках нового стратегического уровня взаимодействия компании планируют развивать совместное решение, которое помогает заказчикам перевести ИТ-инфраструктуру с ОС Windows на ОС «Альт» без риска потери данных и с сохранением непрерывности бизнеса. В составе решения — системы резервного копирования «Кибер бэкап» и операционные системы «Альт».

В ближайших совместных планах — включить продукты компании «Киберпротект» в репозиторий, который «Базальт СПО» развивает для своих операционных систем, а также интегрировать продукты компании «Киберпротект» с системой виртуализации и службой каталогов ОС «Альт».

Заказчики будут использовать совместное решение «Базальт СПО» и «Киберпротект» в различных сценариях безопасной миграции на ОС «Альт». Например, сохранять ценные данные в резервных копиях, временно перемещать используемые серверы и рабочие станции в виртуальную среду, а затем плавно переносить в ОС «Альт», избежав большой работы по повторному разворачиванию прикладного ПО с нуля. Также решение позволит безопасно переносить серверы и рабочие станции под управлением ОС «Альт» на новое оборудование, даже если целевое оборудование значительно отличается от исходного.

«Стратегическое партнерство «Базальт СПО» и «Киберпротект» — логичное продолжение нашего успешного многолетнего сотрудничества, — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Мы одинаково понимаем значимость глубокого технологического суверенитета для заказчиков и развиваем свои профессиональные компетенции для его обеспечения. Синхронизация дорожных карт позволит нам интенсивнее развивать программный комплекс для предотвращения потери данных в импортонезависимой цифровой среде».

«Базальт СПО» и «Киберпротект» планируют совместно участвовать в проектах перевода ИТ-инфраструктур на российское ПО, проводить мероприятия для заказчиков и партнеров и многое другое.

«Сегодня мы укрепляем партнерские отношения с компанией «Базальт СПО» и уверены, что наше сотрудничество принесет пользу общим заказчикам, которые быстрее получат доступ к нашим продуктам и преимуществам их совместного использования, — сказал Алмаз Валиуллин, директор филиала компании «Киберпротект» в Иннополисе. — Экосистема начинается с системного и инфраструктурного ПО, а успех ее развития — в открытом и инициативном сотрудничестве компаний-разработчиков, на эти принципы нацелено наше соглашение».

Семейство «Альт» включает линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Эту программную платформу «Базальт СПО» развивает более 20 лет. Наличие собственной независимой инфраструктуры разработки обеспечивает создание самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. Разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team – международной команды разработчиков свободного программного обеспечения.

«Кибер бэкап» — система резервного копирования, восстановления и защиты данных для ИТ-систем любой сложности с централизованным управлением и оптимизацией хранения. Решение работает с любыми системами в организациях любого размера — от малого предприятия до крупной корпорации.

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