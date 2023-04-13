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Московские предприятия вновь могут получить грант на покупку оборудования

В Москве открыт прием заявок на гранты, с помощью которых предприниматели могут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования. Мера поддержки рассчитана на предприятия в сфере науки, промышленности, информационных технологий и связи. Финансирование предоставляется на основании уже понесенных с начала 2023 г. затрат, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В прошлом году общая сумма одобренных грантов превысила 1,4 млрд руб. Предприниматели направили деньги на создание новых производственных линий и развитие действующих проектов. В условиях санкций столичный бизнес смог не только удержать позиции, но и наладить выпуск импортозамещающей продукции. Работа в этом направлении продолжится», — сказала Наталья Сергунина.

Заявки принимаются до 19 мая 2023 г. на платформе i.moscow. Обратиться за поддержкой могут участники Московского инновационного кластера — зарегистрированные и работающие в столице представители малого и среднего предпринимательства (МСП).

Размер гранта зависит от затрат. После покупки или оформления договора лизинга можно возместить половину расходов на отечественное и 35% стоимости импортного оборудования. Помимо этого доступна компенсация процентов по кредитам, взятым на те же цели или на пополнение оборотных средств.

Количество заявок от одной компании неограниченно, максимальная сумма выплат — 30 млн руб. в год.

В 2022 г. поддержку получила компания — разработчик программного обеспечения (ПО), которая также занимается услугами связи. Средства были направлены на создание программы для автоматизированного управления сетями с большим количеством сервисов. Она уже прошла регистрацию. В 2023 г. предприятие планирует построить еще один дата-центр и вывести на рынок новый цифровой продукт.

Компании по производству систем очистки и обеззараживания воздуха грант в размере 13,5 млн руб. дал возможность закупить эффективное отечественное оборудование.

Кроме того, финансирование было предоставлено организации, заместившей своими разработками импортное ПО, технологии изготовления и монтажа стальных элементов при строительстве мостов.

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