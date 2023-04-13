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Практическая конференция «АстраКонф 2023» состоится 25 апреля 2023 года в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park

25 апреля 2023 года в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоится практическая конференция «АстраКонф 2023» – уникальная площадка для выстраивания стратегического партнерства между российскими технологическими лидерами. Пятый год подряд ведущие представители отечественной ИТ-индустрии встретятся для обсуждения ИТ-трендов и особенности построения цифровой экономики в России.

Мероприятие будет посвящено цифровизации, ИТ-импортозамещению, проектам на базе операционной системы Astra Linux и решений из продуктового портфеля ГК «Астра». Программа традиционно включает выступления ключевых спикеров российских ИТ-корпораций, аналитические обзоры экспертов, посвященные развитию наиболее значимых сегментов ИТ-рынка, а также мастер-классы в демолабораториях, организованные техническими специалистами компаний-разработчиков.

Партнерами конференции «АстраКонф 2023» выступают лидеры ИТ-индустрии и передовые российские разработчики, компании, задающие тренды и закладывающие стандарты развития ИТ-отрасли во всех ключевых областях.

Цель мероприятия – совместный поиск оптимальных путей для ИТ-трансформации и обмен опытом по эффективному применению самых перспективных ИТ-решений. Присутствие известных ИТ-производителей позволяет выстроить предметный диалог между компаниями из различных секторов экономики, регуляторами и ведущими российскими разработчиками софта и «железа», обладающих глубокой экспертизой. В экспо-зоне свои флагманские продукты представят известные российские ИТ-производители и системные интеграторы.

Мероприятие проходит с 2019 года, и в этом году оно состоится в 5 раз. В среднем более 500 человек посещают конференцию лично, и около 2000 участников из всех регионов удаленно подключаются к прямой интернет-трансляции.

Конференция организована в гибридном формате: в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоится оффлайн-часть, при этом предусмотрена и онлайн-трансляция в прямом эфире, так что часть аудитории сможет дистанционно подключиться, задавать свои вопросы и участвовать в дискуссиях.

С подробной информацией и программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Токен: Pb3XmBtzszks6jjFsqwSHNxrg3JWXs4zvFGhPVrРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью "РусБИТех-Астра"ИНН/ОГРН: 7726388700/5167746207459Сайт: https://astralinux.ru/

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