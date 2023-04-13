UserGate проведет IV ежегодную конференцию по информационной безопасности

27 апреля 2023 года в конгресс-центре отеля Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк пройдет ожидаемое событие в сфере ИБ России – IV ежегодная конференция UserGate. На мероприятии соберутся партнеры и клиенты компании, в том числе – крупные бренды, системные интеграторы, дистрибьюторы, представители государственных структур.

Топ-менеджмент UserGate раскроет эксклюзивную информацию о технологических достижениях компании и обновлённой стратегии развития в условиях фундаментально изменившегося ландшафта киберугроз. Кроме того, будут затронуты ключевые вопросы о новых принципах и подходах к сервисной поддержке клиентов, работе с потенциальными заказчиками на этапе выбора архитектуры решений, объявлены планы по развитию сообщества пользователей продуктов UserGate, расширению номенклатуры образовательных программ, продемонстрированы новейшие образцы собственных продуктов безопасности.

«Ежегодная конференция UserGate – особое мероприятие, одно из ключевых событий отрасли и нашей корпоративной коммуникации, обеспечивающее ценную возможность близкого общения с клиентами и партнёрами. Прямой и открытый диалог лицом к лицу позволяет нам ещё лучше понять ожидания тех, в чьих интересах мы ежедневно трудимся, – комментирует директор-сооснователь UserGate Дмитрий Курашев. – Приглашаю всех заинтересованных профессионалов отрасли воспользоваться возможностью и из первых рук получить информацию о деталях нашей стратегии и планах строительства сообществ пользователей решений UserGate».

Конференция UserGate будет проходить в гибридном формате, совмещающем традиционную очную форму и онлайн-трансляцию. Участники конференции смогут пообщаться с руководством UserGate, инженерами и менеджерами компании, задать любые интересующие вопросы. Ссылка для регистрации на онлайн-трансляцию: Конференция UserGate 2023 27 апреля 2023 года.