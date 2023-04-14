ГК Softline объявила о приобретении компании-разработчика «Цитрос»

ГК Softline, российский поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о подписании соглашения о приобретении ООО «Цитрос» – российского разработчика продуктов для построения экосистемы управления документами.

В результате сделки ГК Softline расширяет портфель бизнес-приложений, дополняя собственную платформу SL ECM пакетом прикладных решений для сквозной автоматизации процессов управления цифровым контентом на всех этапах жизненного цикла.

Портфель продуктов компании «Цитрос» включает в себя следующие решения: «Цитрос СЭД» – платформа, содержащая готовый набор ключевых процессов и функциональных элементов для работы с цифровым контентом и автоматизации документооборота; «Цитрос ЮЗЭДО» – платформа для создания юридически значимого контура обмена электронными документами как в рамках компании или холдинга через внутреннего оператора, так и с внешними контрагентами через операторов ЭДО; «Цитрос КЭДО» – система кадрового электронного документооборота, полностью соответствующая актуальным требованиям российского законодательства; «Цитрос Архив» – решение, обеспечивающее все процессы обработки, упорядоченного хранения и использования архива электронных документов в соответствии с требованиями законодательства, спецификой деятельности и внутренними регламентами компаний.

Таким образом, ГК Softline становится поставщиком стека импортонезависимых продуктов класса ECM, способных не только заменить решения зарубежных вендоров, но и предложить заказчикам функциональность в области обеспечения юридически значимого обмена цифровыми документами в управлении и хозяйственной деятельности.

Тагир Яппаров, член совета директоров ГК Softline, отметил: «Компания Softline ставит перед собой амбициозную цель – занять лидирующее место на рынке прикладного программного обеспечения. Перспективы роста ЕСМ-направления по различным оценкам варьируются от 10% до 13% ежегодно и перекликаются с общей динамикой роста рынка корпоративных приложений. Это продиктовано потребностями бизнеса и поддержано развитием законодательства. Поэтому мы считаем компанию “Цитрос” с ее сильной и опытной командой разработчиков значимым дополнением продуктового портфеля Softline».

Кирилл Соколов, генеральный директор «Цитрос», сказал: «“Цитрос” – один из немногих российских производителей с апробированной линейкой решений для организации доверенной цифровой среды обмена документами как во внутренних процессах, так и при обмене с внешними контрагентами и государственными органами. Вхождение нашей компании в группу Softline открывает возможности по формированию полного стека решений от одного поставщика для реализации концепции цифрового предприятия».