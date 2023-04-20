В Inline Technologies назначен новый технический директор

Inline Technologies объявила о назначении на должность технического директора Егора Волкова.

С момента своего прихода в компанию в 2011 г. Волков был членом команд, выполняющих проекты в государственном и промышленном секторах, – сначала на позиции технического эксперта и руководителя группы технических экспертов, затем как начальник отдела и директор департамента вычислительных систем.

Рынку он известен как эксперт по технологиям виртуализации, гиперконвергентным инфраструктурам, системам комплексной сохранности данных. Волков является постоянным участником и спикером на мероприятиях, посвященных цифровизации предприятий ОПК.

В качестве технического директора Егор Волков сосредоточится на развитии существующего в компании стека отечественных продуктов. Одна из первостепенных задач здесь – расширение продуктового портфеля компании в текущих реалиях рынка, а также формирование принципов партнерского взаимодействия с российскими производителями.

Другим важным направлением его работы станет расширение набора услуг по сопровождению инфраструктурных решений на базе оборудования и ПО иностранных вендоров, ушедших из РФ.

В организационной части Волков считает необходимым сфокусироваться на повышении эффективности работы технической дирекции, прежде всего за счет разностороннего развития инженерных компетенций, укрепления командных коммуникаций и привлечения в компанию молодых специалистов.