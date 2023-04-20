CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

В Inline Technologies назначен новый технический директор

Inline Technologies объявила о назначении на должность технического директора Егора Волкова.

С момента своего прихода в компанию в 2011 г. Волков был членом команд, выполняющих проекты в государственном и промышленном секторах, – сначала на позиции технического эксперта и руководителя группы технических экспертов, затем как начальник отдела и директор департамента вычислительных систем.

Рынку он известен как эксперт по технологиям виртуализации, гиперконвергентным инфраструктурам, системам комплексной сохранности данных. Волков является постоянным участником и спикером на мероприятиях, посвященных цифровизации предприятий ОПК.

В качестве технического директора Егор Волков сосредоточится на развитии существующего в компании стека отечественных продуктов. Одна из первостепенных задач здесь – расширение продуктового портфеля компании в текущих реалиях рынка, а также формирование принципов партнерского взаимодействия с российскими производителями.

Другим важным направлением его работы станет расширение набора услуг по сопровождению инфраструктурных решений на базе оборудования и ПО иностранных вендоров, ушедших из РФ.

В организационной части Волков считает необходимым сфокусироваться на повышении эффективности работы технической дирекции, прежде всего за счет разностороннего развития инженерных компетенций, укрепления командных коммуникаций и привлечения в компанию молодых специалистов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Seagate поймали на тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei. Власти США выписали ей штраф в $300 млн

Group-IB, основатель которой арестован, сменила имя и продала российский бизнес топ-менеджерам

В России разрешат «пиратить» ПО сбежавших из страны разработчиков. Но платить за него все равно придется

Google не станет платить $20 млн изобретателям «песочницы» в браузере Chrome. Один из ее создателей во время процесса умер

Что VK продал, и что у него осталось, или что происходит со знаменитым киберспортивным холдингом Esforce

Softline готовится выпускать ноутбуки в России

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще