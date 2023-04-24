«Яндекс практикум» поможет бизнесу растить ИТ-специалистов

«Яндекс практикум» запускает новую образовательную платформу для обучения цифровым навыкам — «Грейд». Платформа нацелена на корпоративных пользователей — она позволит компаниям быстро обучать сотрудников новым навыкам программирования, анализа данных, цифрового маркетинга и других ИТ-направлений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс практикума».

«Грейд» работает по подписке, которая открывает доступ к постоянно пополняемой библиотеке коротких профильных курсов по цифровым навыкам. После выбора направления сервис проводит диагностику знаний сотрудника, формирует индивидуальный план обучения, по окончанию которого тестирует степень освоения навыков. Курсы рассчитаны на 20–30 часов и состоят из нескольких модулей. Проходить курс целиком необязательно, система предлагает только те разделы, которые помогут закрыть пробелы в знаниях. Библиотека курсов доступна 24/7, а эксперты и преподаватели сопровождают студентов в процессе обучения.

Сейчас в «Грейде» доступно семь курсов, в том числе «Основы Python для анализа данных», «Создание веб-приложений c помощью Django» и «SQL для работы с данными и аналитики». К концу 2023 г. количество курсов на платформе увеличится до 100. Помимо анализа данных и программирования, в «Грейде» в ближайшее время появятся курсы и по другим ИТ-направлениям: менеджменту в ИТ и цифровому маркетингу. Все курсы разработаны на базе исследований потребностей технических руководителей российских компаний.

Сотрудники проходят курсы в своем темпе, а руководство и HR-департамент могут отслеживать прогресс в специальном личном HR-кабинете. Это позволяет контролировать треки профессионального развития и быстро наращивать необходимые бизнесу компетенции.

«Мы много работаем с организациями и часто слышим от HR-директоров и руководителей одну и ту же проблему: команды не успевают за темпами роста бизнеса, а нанимать новых ИТ-специалистов долго и дорого. Эту проблему и решает «Грейд», ведь иногда достаточно быстро дать сотруднику часть новых знаний, «прокачать» какую-то конкретную новую область, и эффективность работы существенно вырастет», — сказал Илья Курмышев, CEO «Яндекс практикума».

Компания ожидает, что к концу 2024 г. доля «Грейда» в обороте «Яндекс практикума» составит около 15%, а выход на новый рынок позволит увеличить сегмент корпоративных клиентов платформы как минимум в два раза.

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«Яндекс практикум» — это сервис онлайн-обучения, где каждый может освоить цифровую профессию с нуля или получить новые навыки для дальнейшего профессионального развития. Сейчас на платформе представлено более 80 обучающих программ по более 50 цифровым профессиям. «Практикум» готовит аналитиков данных, веб-разработчиков, бэкенд-разработчиков, инженеров по тестированию, специалистов по data science, дизайнеров, маркетологов и управленцев в ИТ. Более 46 тыс. человек обучается на платформе в данный момент.