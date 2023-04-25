CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Импортонезависимость
|

РЭУ им. Г.В. Плеханова обучает студентов с помощью решений Polymatica

В образовательный процесс включены два продукта, разработанные компанией «Полиматика» (ГК Softline) – Polymatica Analytics и Polymatica Dashboards. С помощью них студенты прокачивают свои навыки в области анализа данных: в частности, учатся применять методы data mining и визуализировать полученные показатели в виде интерактивных дашбордов.

С Polymatica Analytics и Polymatica Dashboards работают студенты двух программ бакалавриата: «Предпринимательство и управление бизнесом», «Логистика и управление цепями поставок». Также продукты применяются на программах магистратуры: «Экономика фирмы» и «Международный бизнес».

Polymatica Analytics позволяет работать с любыми наборами данных в режиме реального времени. Решение помогает студентам РЭУ им. В.Г. Плеханова анализировать данные с помощью методов data mining, таких как кластеризация и поиск ассоциативных правил. Затем с помощью конструктора информационных панелей учащиеся могут создавать интерактивные дашборды, чтобы увидеть результаты анализа в удобной и наглядной форме.

«Ранее в процессе обучения использовался один из продуктов SAP. После ухода вендора мы стали искать замену среди российских разработок. Для нас было важно, чтобы новое аналитическое решение было дружелюбным к пользователю, так как в мы стараемся сделать акцент на экономическом аспекте анализа данных. Продукты "Полиматики" – зрелые и ориентированные на бизнес-пользователя – отвечали всем нашим запросам. Сейчас они успешно применяются в рамках трех дисциплин: "Прикладные бизнес-исследования", "Методология и методы исследований в менеджменте", "ИТ в логистике"», – сказал Дмитрий Завьялов, к.э.н., заведующий кафедрой предпринимательства и логистики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

«В нашей компании мы стараемся перенимать лучшие мировые практики не только в области технологий и разработки продуктов, но и сотрудничества с высшими учебными заведениями. Мы предлагаем бессрочные академические лицензии, тестовые доступы для студенческих проектов, чтобы в результате появлялись специалисты, которые могут решать актуальные задачи в области анализа данных здесь и сейчас. Это ответственная миссия и мы очень рады, что кафедра предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова выбрали нас в качестве партнеров», – отметила Наталья Яшенкова, директор по маркетингу компании «Полиматика».

***

Компания «Полиматика» (ГК Softline) более 10 лет разрабатывает аналитические инструменты для работы с большими объемами информации с использованием алгоритмов интеллектуального анализа данных и машинного обучения, а также предоставляет комплексный подход на всех этапах аналитики: описательной, исследовательской, прогнозной и прескриптивной — от визуализации данных до создания цепочки автоматического принятия решений на основе искусственного интеллекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС купила «Навител» за 690 миллионов

В России запретят монополию App Store на приложения для iPhone. Закон уже написан

МТС инвестировала 90 миллионов в компанию, обучающую сотрудников киберграмотности через провокации

В России появился новый класс отечественного ПО

Хакеры устали нападать на Россию. Кибератаки на российскую инфраструктуру стали слишком дорогими

Российский разработчик вычислительной техники Yadro расширяет образовательные программы

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще