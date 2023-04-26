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PIX Robotics и Qlever Solutions заключили партнёрское соглашение в сфере внедрения BI-решений

Qlever Solutions, специализирующаяся на работе с данными, заключила партнерское соглашение с российским разработчиком ПО в области цифровой трансформации PIX Robotics. Компании объединяют свои усилия для реализации проектов по импортозамещению систем бизнес-аналитики и внедрении продукта PIX BI.

Qlever Solutions занимается разработкой и внедрением корпоративных аналитических приложений, а также консалтингом в сфере эффективного использования данных с 2014 г. Система умного анализа данных PIX BI обладает широкой функциональностью и отвечает запросам организаций на легкую миграцию с популярных зарубежных платформ.

«Благодаря сотрудничеству с PIX Robotics мы сможем предложить клиентам решить их бизнес-задачи с помощью BI-решений на базе российского программного обеспечения, в том числе, проекты миграции, – отметил генеральный директор Qlever Solutions Дмитрий Киселёв. – Технически среда платформы PIX BI похожа на Qlik, который на протяжении 10 лет был нашей основной специализацией».

«В PIX Robotics мы придерживаемся стратегии развития сильной партнерской сети. Я хорошо знаком с командой Qlever Solutions – компания обладает обширной экспертизой в разработке и поддержке BI-решений и умением управлять проектами разного масштаба. И мы с оптимизмом смотрим на возможности нашего сотрудничества и ведения совместных проектов», – сказал Владимир Иткин, старший директор по продажам PIX BI.

PIX BI входит в топ-5 отечественных решений в сфере бизнес-аналитики по версии CNews. Компания PIX Robotics также специализируется на разработке RPA-роботов и поставляет цифрового сотрудника в комплекте с PIX BI.

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