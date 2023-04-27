Оргкомитет международной премии «Искусный интеллект 2023» объявил состав жюри

Выбрать девять проектов-лауреатов трёх номинаций из числа участников Премии предстоит 22 экспертам, вошедшим в состав жюри. Оценку заявленных работ проведут профессиональные бизнес-ангелы, специалисты по развитию высокотехнологичных бизнесов и руководители компаний финансового рынка.

Премию для проектов в сфере технологий WEB 3.0 учредила Ассоциация «НП РТС» при поддержке ПАО «СПБ Биржа». Их цель — поддержать тех, кто только нашёл идею и знает, как воплотить её в жизнь, а также тех, кто уже основал свой бизнес.

Глава оргкомитета Премии, председатель Совета директоров Ассоциации «НП РТС» Анатолий Гавриленко перечислил критерии, по которым жюри оценит проекты в первую очередь: «Актуальность, значимость и инновационность предлагаемого решения или продукта для финансового рынка, перспективы их масштабирования, в том числе коммерческие. Отдельно стоит отметить, что нам важны люди — команда единомышленников, как они взаимодействуют между собой, находят нестандартные идеи, реализуют их. Надеюсь, участие в нашей Премии сыграет важную роль в уверенном старте для молодых команд и даст новый импульс к развитию бизнеса уже состоявшихся профессионалов».

В составе жюри «Искусный интеллект 2023» главы крупнейших сообществ бизнес-ангелов в России — сооснователь российского венчурного клуба «Синдикат» Анна Морозова и учредитель сообщества стартапов и инвесторов «Разведка», сооснователь международного венчурного клуба Prosto VC Вячеслав Турпанов. Они выступают как опытные наставники десятков финтех-проектов, помогающие им в привлечении финансирования, а также сами инвестируют в наиболее интересные для них.

Проекты участников также будут оценивать эксперты, которые профессионально разбираются в новейших трендах мирового финтеха, — генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат Батыров, руководитель блока «Цифровой бизнес» в «УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов, бизнес-партнер инновационного хаба ПАО «Московский кредитный банк» Илья Ивахин, а также соучредитель и директор по стратегии компании-разработчика блокчейн-платформы EverX Labs Павел Приголовко.

Обо всех потребностях компаний финансового рынка знают президент-председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков, первый заместитель генерального директора ПАО «СПБ Биржа» Евгений Сердюков, директор брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций» Олег Чихладзе и операционный директор GTH — Центра технологического развития, трансфера технологий и инвестиций Елена Привалова. Они могут оценить полезность и актуальность технологий, которые разработчики предлагают банковским, инвестиционным, страховым и инфраструктурным компаниям.

В жюри также есть эксперты в области построения и слаживания команд высокотехнологичных компаний, специалисты по сопровождению и выводу стартапов на глобальный рынок, со списком можно ознакомиться на сайте Премии.

«Когда мы будем оценивать проекты, участники получат намного больше, чем просто опыт. У них появится возможность увидеть сильные и слабые стороны их предложений рынку, узнать о точках роста для самих команд», — отметила Анна Морозова, член жюри премии «Искусный интеллект 2023», бизнес-ангел, сооснователь российского венчурного клуба «Синдикат».

Оргкомитет Премии зарегистрировал 417 проектов-участников, присоединиться к ним до 20 мая может каждый и из любой страны мира. Необходимо только подать заявку на участие в одной из трех номинаций для команд или индивидуальных разработчиков, представляющих:

идеи проектов,

стартапы,

компании с доходом до 800 млн рублей в год.

Лауреаты разделят общий призовой фонд 10 млн рублей.

«Пока активнее других подают заявки авторы проектов из России, но мы ждем на «Искусном интеллекте 2023» команды со всего мира. Готовы рассмотреть тысячу заявок, и приглашаем всех желающих участвовать в Премии. Только общими усилиями мы сможем в глобальном масштабе принципиально изменить подходы к финансовому сервису со стороны организаций, предоставляющих его», — пояснил Максим Волков, член жюри премии «Искусный интеллект 2023», заместитель генерального директора по развитию международных проектов в сфере DeFi и FinTech ПАО «СПБ Биржа», управляющий директор Ассоциации «НП РТС».

В финал Премии, 22 июня 2023 года, пройдут 45 проектов-участников Премии (по 15 в каждой номинации). Они проведут офлайн- или онлайн-презентацию перед жюри, которое определит лауреатов. 28 июня в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» запланирована церемония награждения лауреатов международной Премии.

Партнеры Премии: Ассоциация развития финансовой грамотности, Парк высоких технологий (Республика Беларусь), платформа сообщества стартапов и инвесторов «Разведка», Бизнес-инкубатор МГУ им. М.В. Ломоносова, Российский университет транспорта, Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Финансовый университет при правительстве РФ, Высшая школа промышленной политики и предпринимательства РУДН, Тверской государственный технический университет, ФГ «Финам», Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ», Фонд имени Шейха Зайеда, КБ «Уральский банк реконструкции и развития», Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

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