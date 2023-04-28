«Сбер» начал кредитовать предприятия по госпроекту «Кластерная инвестиционная платформа»

«Сбер» первым в России предоставил финансирование в рамках кредитного договора на 17 млрд руб. по новой мере господдержки — «Кластерная инвестиционная платформа», реализуемой Минпромторгом России. Средства будут использованы для строительства сортопрокатного комплекса, который будет расположен в Свердловской области. Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка».

Сделка одобрена в соответствии с Постановлением Правительства России от 22 февраля 2023 г. № 295 «О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции». Благодаря поддержке государства предприятия могут получить кредит по льготной ставке (30% ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта).

Заемные средства на выгодных условиях предоставляются на создание, развитие или модернизацию производственных мощностей, а также на строительство объектов промышленной инфраструктуры и внедрение новых технологий для создания приоритетной отечественной продукции. Под инвестиционный проект предприятие может получить кредит от 1 млрд руб.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Государство расширяет меры поддержки предприятий, которые готовы выпускать приоритетную для России продукцию. Новая программа господдержки уникальна тем, что обеспечивает доступным финансированием заемщиков, помогая развиваться отечественным производствам. «Сбер» всегда был и остается лидером в предоставлении льготных кредитов на перспективные инвестиционные проекты, ведь это то, что необходимо сейчас для экономического роста нашей страны и благополучия россиян».

Василий Осьмаков, первый заместитель министра промышленности и торговли России: «Механизм кластерной инвестиционной платформы охватывает в настоящий момент уже около 300 позиций приоритетной продукции – сырья, материалов, комплектующих и конечных изделий. Предоставленный льготный кредит позволит расширить и заместить крайне важную для производственного процесса номенклатуру, которая ранее завозилась из-за рубежа».