«Первый бит» стала партнером облачной платформы N3.Health

N3.Health расширила сеть партнеров – программа для клиник «Бит. Управление медицинским центром» успешно прошла интеграцию с платформой.

«Первый бит» – международная ИТ-компания с офисами в 9 странах мира: Россия, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, ОАЭ, Турция, Испания, Канада, Колумбия.

NЗ.Нealth – облачный сервис для обмена информаций о здоровье. С его помощью участники рынка частной медицины могут обмениваться данными с государственными информационными системами в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ МЗ РФ и ГИСЗ субъектов РФ). Разработчик платформы N3.Health – компания «Элнетмед» входит в N3 group и ГК «Ташир медика». Компания создаёт сервисы цифрового здравоохранения для частной медицины на основе интеграционной платформы N3.Health.

Программа «Бит. Управление медицинским центром» специально разработана для медицинского сегмента и содержит необходимые функции для управления всеми процессами медорганизации. Благодаря гибкому набору опций программа обеспечивает возможность подбора решения под масштабы и задачи практически любого медицинского бизнеса – от небольшой клиники до крупного медицинского центра.

Ключевые функциональные модули системы: регистратура: запись пациентов, расписание врачей, взаиморасчеты с пациентами; медицинский учет: электронные медкарты, АРМ врача, история болезни и результаты анализов, ЭЦП, готовые шаблоны приема, интеграция с лабораториями, стационар, обновленные справочники МКБ-10, НМУ и другие возможности; коллl-центр: распределение звонков и отчеты по ним, автозвонки, записи разговоров, интеграция с «Бит.Phone», «Бит. АТС»; CRM-система: история посещений, сегментирование, настройка уведомлений, SMS, e-mail-рассылок, программ лояльности, интеграция с «Битрикс 24»; маркетинг: анализ рекламных каналов, воронка продаж, колл-трекинг, онлайн-запись с сайта, работы с мессенджерами, мобильное приложение; складской учет: учет материалов, контроль расхода и остатков, автоматическое списание, МДЛП; учет сотрудников и зарплаты: график работы, мотивация и KPI, расчет зарплаты и налогов; бизнес-аналитика и управленческий учет; выполнение требований законодательства: ЕГИСЗ, «Честный знак», защита персональных данных 152ФЗ, работа с ОМС в ФСС, 54-ФЗ.

Интеграция с платформой N3.Health дает МИС «Первый бит. Управление медицинским центром» новые преимущества. Помимо выполнения лицензионных требований в части передачи данных в ЕГИСЗ по итогу визита пациента к врачу, клиники, использующие систему, получают возможность оперативно обмениваться данными с партнерами, а также обеспечивать отображение электронных медицинских документов пациента в его личном кабинете на портале или в приложении «Госуслуг» (с согласия пациента на передачу данных в ЕГИСЗ).

Такая возможность удобна как для пациента, так и для врачей. Пациенты получают актуальную историю болезни в электронном виде с возможностью предоставить доступ к своим медданным необходимым специалистам из разных медицинских учреждений. Врачам данная опция значительно экономит время на сбор анамнеза, а также обеспечивает достоверность и точность информации относительно текущего состояния здоровья пациента. Это положительно влияет на качество оказываемой медицинской помощи и, как следствие, удовлетворенность пациента от лечения и уровня сервиса в клинике.

«Бит. Ууправление медицинским центром» сегодня – это 3,5 тыс. медицинских клиентов, более 350 специалистов в команде ИТ-специалистов для медицины.

«Рассматривая варианты интеграции, мы выбрали платформу N3.Health, так как она дает возможность унифицировать процесс подключения наших клиентов к ЕГИСЗ МЗ РФ, что существенно влияет на стоимость подключения. Имеются понятные интеграционные интерфейсы. Также хочется отметить оперативную работу технической поддержки. N3.Health действительно заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с разработчиками МИС, активно помогает в решении организационных вопросов», – сказала Анна Агапова, дирекция медицины, «Первый бит».