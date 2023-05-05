В «Ингосстрахе» назначен директор департамента информационных технологий

«Ингосстрах» объявил о назначении Сергея Ковалева директором департамента информационных технологий компании. В новой должности он планирует сфокусироваться на проектах по замещению иностранного ПО, повышении эффективности команд развития, а также продолжит внедрение передовых решений в области ИТ.

Сергей Ковалев присоединился к команде «Ингосстраха», имея за плечами большой опыт работы в сфере информационных технологий в таких страховых компаниях как Allianz, «Согласие», «Гелиос» и в «Абсолют банке». В этих организациях Сергей успешно реализовал проекты по построению целевого ландшафта приложений, развитию корпоративной архитектуры приложений и микросервисов, а также оптимизации процессов CI/CD и DevOps.

«"Ингосстрах" – большая компания, которая делает акцент на технологическом развитии. Это предоставляет много возможностей для реализации крупных проектов по автоматизации бизнеса. Мы будем продолжать внедрение передовых решений в области ИТ, которые позволят усилить конкурентные преимущества компании и способствовать ее росту. Уверен, что наша команда будет и дальше задавать вектор развития страховой и финансово-технической отраслей», – отметил Сергей Ковалев.