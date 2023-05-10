Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse

Axoft подписал договор с компанией «Флант», российским разработчиком Kubernetes-платформы Deckhouse. Партнеры Axoft и их заказчики получат преимущество в решении задачи импортозамещения по направлению DevSecOps, а также экспертную поддержку в процессе миграции с иностранных платформ. Решение производителя входит в единый реестр российского ПО, работает в продуктивной среде у заказчиков более пяти лет.

Deckhouse – NoOps-платформа для управления кластерами Kubernetes. Это полнофункциональный продукт на базе Open Source-компонентов. Upstream-версия Kubernetes дополнена модулями для мониторинга (система Okmeter, доступная как on-premise или подключаемая как облачный сервис), автомасштабирования, безопасного доступа, балансировки трафика и других функций, важных для приложений в production. Модули полностью готовы к работе: преднастроены и интегрированы между собой.

«"Флант" – один из первопроходцев в деле популяризации в России Kubernetes среди технических специалистов. Компания со штатом из более чем пятидесяти разработчиков делает ведущие Open Source-технологии эффективными для бизнеса, адаптирует их под потребности рынка. Axoft рад расширить свой портфель зрелым и очень востребованным на рынке продуктом – платформой оркестрации приложений и управления микросервисной архитектурой Deckhouse. Наша команда имеет обширный опыт и компетенции по работе в проектах с подобными решениями, и мы рады предложить их нашим партнёрам для развития совместного бизнеса по практике DevSecOpPs», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

Пользователи платформы – компании из всех сегментов и отраслей бизнеса, имеющие ИТ-продукты, критичные для функционирования предприятия. Среди клиентов «Флант» – «Лента онлайн», «Всеинструменты.ру», «Леруа Мерлен», «Тинькофф», «ОТП банк», «Альфа-лизинг».

В фокусе Axoft – усиление собственной экспертизы по направлению, подготовка демонстрационного стенда платформы Deckhouse для своих партнеров и их заказчиков, поддержка канала продаж, расширение пула партнеров по направлению.

«Качество предлагаемых решений, долгосрочные отношения с заказчиком и высочайшая репутация среди технического сообщества были, есть и всегда будут приоритетом нашей компании. Нам важно понимать, что партнеры, с которыми мы сотрудничаем на рынке, могут не только поддержать нас в продаже решений и сервисов, но также являются высококлассными экспертами, которые несут ответственность за финальный результат – удовлетворение всех задач и потребностей клиента. Уверен, объединяя усилия с такой компанией как Axoft, мы сможем гарантировать заказчикам достижение наилучших результатов в максимально сжатые сроки», – сказал Александр Баталов, генеральный директор компании «Флант».