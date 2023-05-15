Последняя возможность попасть на масштабную отраслевую конференцию в сфере туризма
Уже в следующий понедельник Мостуризм проведет масштабную отраслевую конференцию, которая объединит представителей пяти направлений туризма.
Зачем идти:
- Открытый диалог с властью «без галстуков»,
- Уникальное маркетинговое предложение для бизнеса от RUSSPASS,
- Более 30 спикеров-представителей ключевых компаний на рынке,
- Актуальные темы, проблемы и пути их решения,
- Мощная платформа для нетворкинга и поиска новых партнеров,
- Презентации лучших практик по пяти направлениям туризма.
На конференции выступят топ-менеджеры компаний:
- «Московский марафон” и “Московский спорт»,
- «МосПром»,
- VK,
- Radisson Hotel,
- «Экополис»,
- «МосГорПарк» и многие другие.
Когда: 22 мая
Где: офлайн, Москва, Центр Событий РБК
Регистрация закроется уже 17 мая! Успейте подать заявку на участие по ссылке.