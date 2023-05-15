CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Последняя возможность попасть на масштабную отраслевую конференцию в сфере туризма

Уже в следующий понедельник Мостуризм проведет масштабную отраслевую конференцию, которая объединит представителей пяти направлений туризма.

Зачем идти:

  • Открытый диалог с властью «без галстуков»,
  • Уникальное маркетинговое предложение для бизнеса от RUSSPASS,
  • Более 30 спикеров-представителей ключевых компаний на рынке,
  • Актуальные темы, проблемы и пути их решения,
  • Мощная платформа для нетворкинга и поиска новых партнеров,
  • Презентации лучших практик по пяти направлениям туризма.

На конференции выступят топ-менеджеры компаний:

Когда: 22 мая

Где: офлайн, Москва, Центр Событий РБК

Регистрация закроется уже 17 мая! Успейте подать заявку на участие по ссылке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Знаменитый разработчик процессоров «Элвис» стал совладельцем системообразующего ИТ-предприятия сразу после выхода «Ростеха»

Торговую марку и домен Delivery Club оценили в 9,6 миллиардов

Минцифры предложили ввести в России маркировку для всех текстов и рисунков, созданных ИИ

«Британский Билл Гейтс», который довел HP до развала, выслан в США. Ему светит срок за мошенничество

Крупные наркобароны арестованы после переписки в сверхзащищенном мессенджере

«Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Звезда бросила вызов смерти: у астрономов появилось новое понимание экстремального космоса

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?
Показать еще