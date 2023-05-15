Последняя возможность попасть на масштабную отраслевую конференцию в сфере туризма

Уже в следующий понедельник Мостуризм проведет масштабную отраслевую конференцию, которая объединит представителей пяти направлений туризма.

Зачем идти:

Открытый диалог с властью «без галстуков»,

Уникальное маркетинговое предложение для бизнеса от RUSSPASS,

Более 30 спикеров-представителей ключевых компаний на рынке,

Актуальные темы, проблемы и пути их решения,

Мощная платформа для нетворкинга и поиска новых партнеров,

Презентации лучших практик по пяти направлениям туризма.

На конференции выступят топ-менеджеры компаний:

«Московский марафон” и “Московский спорт»,

«МосПром»,

VK,

Radisson Hotel,

«Экополис»,

«МосГорПарк» и многие другие.

Когда: 22 мая

Где: офлайн, Москва, Центр Событий РБК

Регистрация закроется уже 17 мая! Успейте подать заявку на участие по ссылке.