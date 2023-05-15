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РЕД СОФТ проводит Firebird Conf 2023

18 мая в Москве пройдет Firebird Conf 2023. Ведущие разработчики СУБД Firebird встретятся с пользователями в Radisson Blu Olympiyskiy Hotel. Основной организатор конференции – компания РЕД СОФТ, платиновый спонсор и контрибьютор Firebird Foundation.

Firebird Conf – площадка для профессионального общения и обмена опытом. Среди спикеров — разработчики СУБД и прикладного программного обеспечения, администраторы и пользователи баз данных, которые расскажут о новых возможностях Firebird 5.0, эксплуатации СУБД Ред База Данных в нагруженных системах, а также о технических особенностях администрирования Firebird.

С докладами выступят представители РЕД СОФТ, АО «Газпромбанк», «Киберпротект», ФАУ «ГосНИИАС», «Медицина ИТ», АЙТИ-АЛЬБИОН и др.:

  • Дмитрий Еманов – координатор проекта FirebirdSQL, архитектор СУБД Ред База Данных;
  • Сергей Хозяинов – начальник отдела развития сервисов электронного документооборота с госорганами АО «Газпромбанк»
  • Тимур Гусейнов – специалист по поддержке продаж компании «Киберпротект»
  • Антон Машовец – технический директор ООО «Медицина ИТ»
  • Ольга Логвинова – руководитель проектов АЙТИ-АЛЬБИОН

В программе конференции запланированы три секции с докладами от разработчиков Firebird, дискуссии и фуршет.

Программа Firebird Conf 2023: https://fbconf.ru/programm.html.

Регистрация участников: https://fbconf.ru/.

Токен: Pb3XmBtzt71HLv6NwjJV5AxgkbcCG31anLFrRyAРекламодатель: ООО «Ред Софт Центр»ИНН/ОГРН: 7727836231/1147746627027Сайт: https://www.red-soft.ru/

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