Результаты VK за I квартал 2023 года

Выручка VK увеличилась на 39,5% год к году до 27,3 млрд руб. Основным источником роста стала онлайн-реклама, выручка которой увеличилась на 67% по сравнению с I кварталом 2022 г. до 16,3 млрд руб. Драйверами развития рекламного направления стали перформанс-форматы, которые выросли в 1,8 раза год к году, и сегмент среднего и малого бизнеса с ростом в два раза год к году. Об этом CNews сообщили представители VK.

По состоянию на конец I квартала 2023 г. пользователи сервисов VK составляют более 95% месячной аудитории Рунета. Компания нарастила аудиторию площадок и увеличила показатели вовлеченности пользователей. В I квартале 2023 г. средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK выросла на 17% год к году и составила 76 млн пользователей. В I квартале 2023 г. пользователи провели на 17% больше времени в сервисах VK по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.: показатель Time spent составил в среднем 3,6 млрд минут в день.

В I квартале 2023 г. выручка VK и ключевые аудиторные показатели значительно выросли благодаря тому, что компания активно инвестировала в контент, развивала программы монетизации, рекомендательные системы и новые технологии. Также важнейшим драйвером роста стал высокий спрос на образовательные сервисы и технологии для бизнеса от VK.

Как распределилась выручка по сегментам

В I квартале 2023 г. выручка сегмента «Социальные сети и контентные сервисы» выросла на 47% по сравнению с I кварталом 2022 г. и достигла 21,5 млрд руб. Основными драйверами роста выручки стали рост социальной сети «Вконтакте» — крупнейшего актива VK — и приобретение платформы «Дзен» в сентябре 2022 г.

В I квартале 2023 г. средняя месячная аудитория (MAU) «Вконтакте» в России выросла на 11% по сравнению с I кварталом 2022 г. до рекордных 81,5 млн пользователей. Средняя дневная аудитория (DAU) выросла на 11% по сравнению с I кварталом 2022 г. до рекордных 52,3 млн пользователей. Рост аудитории и ее вовлеченности привел к росту выручки «Вконтакте» на 49% в I квартале 2023 г. по сравнению с I кварталом 2022 г.

Дневная аудитория «Дзен» на конец I квартала 2023 г. выросла на 11% по сравнению с показателем конца 2022 г. и составила 32,5 млн.

Средняя месячная аудитория «Одноклассников» в России в I квартале 2023 г. составила 37 млн человек. Аудитория демонстрирует высокую вовлеченность: за I квартал 2023 г. пользователи отправили друг другу 11,7 млрд виртуальных подарков, 618 млн открыток и 560 млн стикеров. ОК фокусируются на развитии авторского контента в социальной сети, в I квартале 2023 г. охват групп авторов и медиа вырос на 50% по сравнению с I кварталом 2022 г..

В I квартале 2023 г. средняя месячная аудитория «Почты Mail.ru» составила 50 млн пользователей. Средняя дневная аудитория — 17,2 млн пользователей. В I квартале 2023 г. выручка почтового сервиса выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого г. до 772 млн руб. благодаря обновлению рекламной сетки и рекламных форматов, повышению их эффективности для рекламодателей.

В I квартале 2023 г. средняя месячная аудитория сервиса «Облако Mail.ru» выросла на 29% по сравнению с I кварталом 2022 г. и составила 22,1 млн человек. Средняя дневная аудитория выросла на 50% за аналогичный период до 2,5 млн. Всего в Облако пользователи загрузили 6 млрд файлов за квартал.

Среднесуточное количество просмотров «VK видео» (не включая «VK клипы») в I квартале 2023 г. выросло на 24% по сравнению с I кварталом 2022 г. и достигло 2,04 млрд. Рост обусловлен в том числе благодаря совершенствованию рекомендательных алгоритмов — просмотры на главной витрине видео выросли на 145% год к году.

Ежедневные просмотры «VK клипов» в I квартале 2023 г. выросли на 104% по сравнению с I кварталом 2022 г. до 956 млн. Time spent «VK клипов» вырос на 150% год к году — в том числе благодаря новой системе рекомендаций. Количество опубликованных клипов увеличилось за аналогичный период на 106%, а число создателей контента – на 119%.

В I квартале 2023 г. средняя месячная аудитория сервиса «VK музыка» составила почти 41 млн человек.

В I квартале 2023 г. средняя ежемесячная аудитория «VK мессенджера» выросла на 4% год к году и составила 67,2 млн пользователей. Число установок отдельного приложения «VK мессенджер» к концу квартала достигло 6,85 млн.

Выручка сегмента «Образовательные технологии» выросла на 21% в I квартале 2023 г. до 3,4 млрд руб. благодаря сильному спросу на курсы образовательных платформ, входящих в Skillbox Holding Limited, и эффекту от консолидации с 20 февраля 2023 г. онлайн-платформы для школьников «Учи.ру». В I квартале 2023 г. на образовательных платформах Skillbox Holding Limited зарегистрировались 800 тыс. учеников, из которых 37 тыс. — новых платящих учеников. 20 февраля 2023 г. VK консолидировала крупнейшую онлайн-платформу для школьников «Учи.ру». За I квартал 2023 г. количество новых активных учеников платформы «Учи.ру» достигло 1 млн.

Сегмент «Технологии для бизнеса» остался самым быстрорастущим сегментом VK в I квартале 2023 г.. Выручка сегмента увеличилась на 55% год к году до 1,1 млрд руб.. Главными драйверами роста направления стали решения облачной платформы VK Cloud и сервисы для автоматизации HR-функции, удвоившие выручку относительно аналогичного периода 2022 г. Также платформа для налогового мониторинга показала сильный рост выручки на 80% относительно первого квартала 2022 г.

Сегмент «Новые бизнес-направления» находится в активной инвестиционной фазе. В него входят в том числе такие новые продукты и направления как голосовые технологии, VK Play и RuStore. Выручка сегмента «Новые бизнес-направления» в I квартале 2023 г. составила 1,35 млрд руб. Основными драйверами выручки данного сегмента в I квартале 2023 г. были голосовые колонки и VK Play. На конец I квартала 2023 г. в VK Play было зарегистрировано более 16,5 млн аккаунтов, а ежемесячная уникальная аудитория проекта превысила 13 млн пользователей. 10 млн человек установили магазин приложений RuStore на свои устройства на конец квартала. Также за I квартал 2023 г. месячная аудитория голосового ассистента «Маруся» выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., в то время как дневная – на 73%.