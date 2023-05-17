SimpleOne и Cleverics стали партнерами

Компания Cleverics стала официальным партнером SimpleOne — российской компании-разработчика ESM-платформы для автоматизации бизнес-процессов. В рамках сотрудничества команда Cleverics будет реализовывать для своих клиентов полный цикл работ по внедрению продуктов SimpleOne, а также сможет обеспечить российским компаниям полноценную миграцию с других платформ на SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Важнейшей составляющей успешной автоматизации является правильно подобранная система, удобная в использовании, простая в доработке и стабильно работающая при больших нагрузках. SimpleOne сочетает три компонента ESM-платформы: возможность автоматизации бизнес-процессов с использованием low- и no-code, удобный для пользователей интерфейс и производительная архитектура, позволяющая масштабировать решение под нагрузки крупных корпоративных клиентов.

«Задача миграции с зарубежных ITSM-систем от компаний, которые покинули российский рынок, сейчас достаточно актуальна. ITSM-решение от SimpleOne на данный момент является лидером, обладающим серьезными перспективами. Мы рады стать партнером и привнести свою экспертизу в области разработки и внедрения практик ITIL. Прекрасное знание особенностей российского бизнеса, отраслевая ИТ-экспертиза, опыт внедрения подобных систем в сочетании с решениями SimpleOne позволит Cleverics предоставлять своим клиентам лучшие решения в области автоматизации ИТ-услуг», — сказал Евгений Шилов, управляющий партнер Cleverics.

«Рад приветствовать среди наших партнеров таких профессионалов, как Cleverics. Коллеги внесли существенный вклад в развитие и популяризацию сервисного подхода и принципов ITIL в России. Через обучающий центр Cleverics прошло не одно поколение специалистов, включая наших действующих сотрудников. Рассчитываю, что с началом нашего партнерства клиенты смогут оценить опыт и экспертизу Cleverics на проектах внедрения SimpleOne», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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Компания SimpleOne — российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов в средних и крупных компаниях. На базе платформы SimpleOne разрабатываются решения для автоматизации задач сервисных подразделений компаний: ИТ, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne.

Cleverics разрабатывает, внедряет, поддерживает ПО для автоматизации ИТ-процессов. Помогает организациям с цифровой трансформацией. Оптимизирует корпоративные функции, управляет качеством ИТ-услуг, ИТ-рисками, активами и затратами. Обучает ITIL, ITSM, PRINCE2, Agile, DevOps, Kanban, Scrum.