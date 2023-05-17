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ВЭБ.РФ присоединился к платформе RuTerminal

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ присоединилась к торговой платформе RuTerminal, разработанной российской компанией SoftWell. Платформа предоставит брокерам возможность совершать финансовые транзакции на межбанковском внебиржевом рынке через систему RuTerminal, близкой по интерфейсу и функциональности к зарубежному терминалу Bloomberg.

RuTerminal поставляет трейдерам всю необходимую информацию в режиме единого окна: онлайн-котировки, позиции, реестр сделок, расчет доходности портфеля, полную информацию об инструментах, финансовые калькуляторы, а также новостные ленты издания «Коммерсантъ» и информационного агентства «Интерфакс». Благодаря гибкой системе настраиваемых виджетов, брокеры могут создать в RuTerminal необходимое рабочее пространство, которое легко адаптируется под запросы конкретного пользователя.

Платформа позволяет участникам рынка работать на межбанковском рынке с различными финансовыми продуктами и их производными, осуществлять сделки, а также проводить переговоры в режиме защищенного чата с банками России, стран СНГ и брокерами, подключенными к RuTerminal.

Платформа RuTerminal интегрирована с RuData, источником данных по эмитентам и финансовым инструментам, и содержит всю необходимую брокерам информацию, включая корпоративные события.

RuTerminal функционирует в режиме «тонкого клиента» и поэтому не требует установки отдельного программного обеспечения.

«Отечественное решение RuTerminal, созданное как альтернатива терминалу Bloomberg, возвращает российским трейдерам удобную и безопасную рабочую среду. Участники рынка смогут проводить сделки и переговоры в знакомом информационном окружении, как и раньше. Мы усовершенствовали инструменты доступа к финансовым сервисам и организационным процедурам, обеспечивающим комфортную работу для трейдеров», — сказал генеральный директор SoftWell Анатолий Карпов.

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