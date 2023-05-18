CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Лишь трое из 10 студентов вузов поддерживают идею возврата к системе распределения выпускников

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет выпускников-бюджетников отработать три года по распределению, а в случае отказа — возместить государству расходы на обучение. Экономически активным россиянам и родителям старшеклассников идея возврата к системе распределения и гарантированному трудоустройству выпускников вузов кажется привлекательнее, чем самим студентам. В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и студенты вузов из всех округов страны.

56% россиян — за возврат к системе распределения выпускников вузов. Каждый четвертый высказался против, 19% затруднились с ответом. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (65%) и россияне с высшим образованием (60%).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, поддерживать систему распределения выпускников стали реже: в 2019 году за возврат к системе высказывались 69% опрошенных, год назад — 63%, сегодня — 56%.

Опрос родителей учащихся 10—11 классов показал, что большинство из них считает возврат к системе распределения выпускников благом (61%).

Среди студентов университетов и институтов возвращение к системе распределения выпускников поддерживают лишь nhjt из 10. 46% считают, что подобная система нарушает свободу выбора, и высказываются против ее введения.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 427

Время проведения: 1-17 мая 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2500 респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

ИТ становятся главным инструментом в борьбе за покупателя

В России вымирают сервис-центры Apple. Точки ремонта закрываются одна за другой, процесс не остановить

Хакеры научились зарабатывать деньги на взломах, которых не было

Schneider Electric оставила наследникам своего бизнеса в России убытков на 7 миллиардов

В России легализуют иностранный пиратский софт, чтобы получить денег для отечественных ИТ

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как выбрать электросамокат для города: советы ZOOM

Как экономить мобильный интернет: 10 советов для Android-смартфонов и iPhone

Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат

Звезда бросила вызов смерти: у астрономов появилось новое понимание экстремального космоса

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов
Показать еще